Educación

Calendario Escolar 2026: el inicio de clases será el 2 de marzo y cierre el 22 de diciembre

La Dirección General de Cultura y Educación organizando el ciclo lectivo para todos los niveles y modalidades del sistema educativo con 190 días de clases y las vacaciones de invierno rán del 20 al 31 de julio

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires ha oficializado el Calendario Escolar 2026, organizando el ciclo lectivo para todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense. Este calendario establece un total de 190 días de clases, reafirmando el derecho a la educación y brindando previsibilidad a las comunidades educativas.

El ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo de 2026 para la mayoría de los niveles y modalidades, con un receso invernal programado del 20 al 31 de julio. El cierre del ciclo será el 22 de diciembre, garantizando continuidad pedagógica y permitiendo una planificación anticipada en toda la provincia.

En Educación Primaria, el calendario contempla la organización de los espacios curriculares, incluyendo Educación Física y Educación Artística, así como el trabajo de los Equipos de Orientación Escolar (EOE). La Educación Secundaria, junto con la Educación Técnica, Agraria, las Secundarias Especializadas en Arte y los EOE, también comenzarán en las mismas fechas.

Asimismo, la Educación Especial, los Centros y Servicios Agregados de Formación Integral y la Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores seguirán el mismo cronograma. Las Escuelas de Educación Artística y los Centros de Educación Física también se ajustarán a este calendario, garantizando el desarrollo pleno de sus propuestas formativas.

Por otro lado, la Educación de Formación Profesional dará inicio el 9 de marzo, con un receso de invierno igual al de los otros niveles, y finalizará el 18 de diciembre. En cuanto a la Educación Superior, tanto la Formación Docente Inicial, como la Formación Técnica y Artística comenzarán el 16 de marzo, tendrán receso del 20 al 31 de julio, y finalizarán el 27 de noviembre de 2026.

Además, el calendario incluirá cinco Jornadas Institucionales regionalizadas a lo largo del ciclo lectivo: dos en febrero, una en agosto, otra en diciembre y una última, cuya fecha será definida por los equipos distritales e institucionales. Estas jornadas fortalecerán los espacios de trabajo colectivo y la formación situada.

Con esta planificación, se busca proporcionar a estudiantes, familias, docentes y equipos de gestión mayor previsibilidad y organización para el desarrollo de las actividades en las escuelas bonaerenses.

