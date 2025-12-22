Gratitud a quienes participaron del Concierto Sinfónico Coral en la Catedral Santo Domingo

- Advertisement -

Vecinos y vecinas vivieron una experiencia única al cantar junto a la Orquesta Municipal en un emotivo concierto sinfónico coral que colmó la Catedral de emoción, compromiso y música compartida que se realiz+o el pasado 14 de este mes.

La Catedral Santo Domingo fue escenario de un acontecimiento artístico y comunitario único: el Concierto Sinfónico Coral “Canta junto a la Orquesta”, un encuentro musical que reunió a la Orquesta Municipal y a un coro integrado por vecinos y vecinas de la ciudad, muchos de ellos participando por primera vez de una experiencia coral de estas características.

El proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto entre el profesor Cristian Medina y Cristian Luzza, director de la Orquesta Municipal, quienes soñaron y construyeron este espacio de encuentro entre la orquesta y la comunidad, demostrando que la música es un poderoso puente de unión, aprendizaje y emoción compartida.

“Gracias de corazón a cada vecino y vecina que se animó a ser parte de este coro y a vivir una experiencia única. Gracias por las ganas, el compromiso, la constancia y por creer que juntos podíamos lograr algo distinto y hermoso”, expresó el profesor Cristian Medina, destacando especialmente a los coreutas que pusieron voz, emoción y alma a este proyecto.

Asimismo, se reconoció el acompañamiento y el respeto de cada músico de la Orquesta Municipal, el apoyo constante de la Dirección de Cultura, y el rol fundamental de los medios de comunicación, que difundieron y acompañaron este proyecto comunitario desde sus inicios.

Nada de esto hubiera sido posible sin el compromiso de quienes se animaron a cantar, a aprender y a compartir, demostrando que la música es un espacio de crecimiento colectivo y expresión genuina, resaltó el Profesor Medina desde sus red social.

Con la emoción aún presente, queda el deseo de volver a encontrarse en 2026, con nuevas propuestas, nuevos desafíos y la misma pasión por la música compartida.

Gratitud a cada Coreuta participante:

Iván Gabriel Flores, Mariano Facundo Ortellado, Ricardo Aníbal Villarruel, Carlos Enrique Chávez, Roberto Gabriel Castro, Santiago José Agnoluzzi, Raúl “Titi” Lozano, Ramón Darío Benítez, Graciela Buvier, Jael Rodríguez, María Vélez, María Elisa Stoppini, Nieves Ethel Gismano, Antonella Anca, Alicia Sauco, Silvia Castro, Norma Beatriz Rivas, Analía Palacios, Patricia Moreno, Mónica López, Marcela Gómez, Marta Pérez, Daniela Sosa, Laura Fernández, Natalia Ramírez, Gabriela Cecilia Mustafá, Teresita Palomeque, Verónica Rodríguez, Lucía Castro, Carolina Verónica Maidana, Cecilia Tello, María Inés Cabrera, Estela Bustamante, Viviana Vubliomente, Adriana Beatriz Lucero, Paula Díaz, Augusto Borghetti, Jorge Mariano, Jorge Vublioment, Jorge Fredes y Carlos Hugo Capriroli.