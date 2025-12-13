Concierto Sinfónico Coral único en la Catedral Santo Domingo: encuentro musical inolvidable

- Advertisement -

La Catedral Santo Domingo, sede de la Diócesis de Nueve de Julio, fue el escenario en la noche de este sabado 13, de un concierto sinfónico coral único, dirigido por los maestros Cristian Luzza y Cristian Medina. Con la participación de 50 músicos de diversas edades y 60 voces en el coro, el espectáculo cautivó a un público que acompañó con entusiasmo, alegría y emoción cada momento de la velada, marcando un hito en la región, especialmente al ser un evento tan significativo para la comunidad.

Todo era seguido con atención por la Intendente del distrito María José Gentile junto a su pequeña hija menor.

El programa fue una mezcla fascinante de composiciones clásicas y contemporáneas, y comenzó con la pieza “Edén” del compositor irlandés Jonathon Ng, seguida por “Air” de los franceses Nicolas Godin y Jean-Benoît Dunckel, y continuó con “Invierno” de Antonio Vivaldi. La música de Hans Zimmer con Interestelar, el famoso “Canon” de Johann Pachelbel, y el vibrante “Himno a la Alegría” de Ludwig van Beethoven fueron algunos de los momentos más destacados.

En todo momento el maestro Cristian Luzza corodinaba con atencióna los músicos y de ser necesario les hacía afinar y ardenaba las notas. También se interpretaron piezas de gran carga emocional como “Ave Verum Corpus” de Mozart, “Jesus, Joy of Man’s Desiring” – “Jesús, alegría del deseo del hombre” – de Bach, y la monumental “Carmina Burana” de Carl Orff. El cierre fue con el emotivo “Hallelujah” – Alléluia– de Leonard Cohen.

La presencia del público fue relevante en la atmósfera vibrante del encuentro. La gente respondió con fervor y se dejó envolver por la magia de la música, convirtiendo el concierto en una experiencia única para todos los asistentes.

Al final de la función, la intendenta María José Gentile agradeció a los directores Cristian Luzza y Cristian Medina, así como al pianista Mateo Caputo, quien acompañó a la orquesta, entregándoles un presente como reconocimiento por su talento y dedicación.

Este concierto no solo fue un hito musical, sino también un ejemplo de la importancia de la cultura en la región, dejando a todos con una sensación de orgullo y gratitud por haber sido parte de algo tan especial que contó con la coordinación de la Dirección de Cultura que dirige María Velez y la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte, a cargo de Julia Cereijido.