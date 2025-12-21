Matías Rossi se consagró campeón del TC2000 en Junín, y Ponce de León triunfó en su propia casa

- Advertisement -

En una jornada cargada de emociones, el Campeonato Argentino de TC2000 vivió su gran cierre en el autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín este domingo 21 de diciembre.

La última fecha del certamen trajo consigo una serie de emociones intensas, tanto para los pilotos como para los hinchas. A pesar de los imprevistos, Matías Rossi consiguió su sexto campeonato en la categoría, mientras que Gabriel Ponce de León celebró su segunda victoria de la temporada en su tierra natal.

La carrera comenzó con Emiliano Stang desde la pole position y Matías Rossi en el tercer puesto, luego de un cambio de motor antes de la competencia. En la largada, Stang logró mantener el primer puesto, mientras que Rossi perdió una posición y cayó al cuarto lugar, superado por Leonel Pernía. A medida que avanzaban las vueltas, Rossi sufrió otro revés, perdiendo una posición más y quedando en el quinto lugar, detrás de Franco Vivian, quien lo adelantó.

A los 28 minutos de carrera, el auto de seguridad entró en pista debido a un despiste de Mateo Polakovich. En ese mismo momento, Stang sufrió un inconveniente con un neumático trasero, lo que lo hizo despistarse y perder varias posiciones. Tras una breve parada en boxes para cambiar el neumático, el piloto regresó a la pista, pero el daño ya estaba hecho, lo que dio un giro al campeonato.

La carrera se reanudó con Gabriel Ponce de León tomando el liderazgo, seguido de cerca por Pernía y Vivian. En los giros posteriores, Nicolás Palau sufrió un despiste similar al de Stang, lo que obligó a ingresar nuevamente el auto de seguridad. A falta de diez minutos para el final, varios pilotos enfrentaron problemas con sus neumáticos, incluido Tiago Pernía, lo que volvió a generar la aparición del Pace Car.

Finalmente, la competencia se resolvió con Ponce de León al frente, quien logró cruzar la línea de meta en primer lugar, celebrando con su equipo, su segunda victoria de la temporada. Franco Vivian completó el podio en tercer lugar, mientras que Matías Rossi, con una sólida actuación, terminó tercero, lo que le permitió asegurar su sexto título dentro del TC2000 y su primero con el nuevo equipo de competición.

Santiago Baztarrica y Tomás Cingolani, representantes de Nueve de Julio

En una jornada histórica para el automovilismo de la región, los pilotos de Nueve de Julio, Santiago Baztarrica y Tomás Cingolani, también fueron parte del Gran Premio Coronación del 46º Campeonato Argentino de TC2000. Baztarrica, quien debutó en la categoría, vivió su primera experiencia con un auto de tracción delantera tras su paso por Europa. Cingolani, parte del equipo de Ponce de León, corrió con el número 97, dejando claro que será uno de los protagonistas en la próxima temporada.

Minuto a minuto de la carrera:

Se largó la final del TC2000 en Junín : Stang toma la punta mientras Rossi se mantiene cuarto.

Problemas para Stang : El piloto sufrió la rotura de un neumático y tuvo que ingresar a boxes, lo que cambió el rumbo de la carrera.

Ponce de León lidera : Tras el relanzamiento, el piloto argentino toma la delantera, seguido de Pernía y Vivian.

Más autos de seguridad : Varios pilotos enfrentaron problemas con los neumáticos, lo que generó la entrada del Pace Car en múltiples ocasiones.

Última vuelta: Ponce De León se encamina a la victoria mientras Rossi asegura el campeonato con su tercer puesto.

Victoria de Gabriel Ponce de León

El piloto de Junín se impuso de manera espectacular en su tierra, logrando su segunda victoria del año. Franco Vivian y Matías Rossi completaron el podio. Con este resultado, Rossi se consagró campeón de la temporada 2025, consiguiendo su sexto título dentro de la categoría y el primero al mando de la nueva escudería.

Un cierre espectacular para un campeonato lleno de emociones, con pilotos destacados y una nueva corona para Matías Rossi, que consolidó su legado en el TC2000.