Santiago Baztarrica debuta en el TC2000 en el Gran Premio Coronación de Junín

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Santiago Baztarrica tendrá este fin de semana su esperado debut en el TC2000. El equipo Proracing anunció la incorporación del joven piloto nuevejuliense para el Gran Premio Coronación del 46º Campeonato Argentino de TC2000, que se disputará entre este viernes 19 al domingo 21 de diciembre en el Autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín.

La actividad compartirá escenario con la Copa Top Race, el Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y la Fiat Competizione, en un cierre de temporada que promete una intensa agenda deportiva. Baztarrica afrontará un desafío especial, ya que será su primera experiencia con un auto de tracción delantera y con techo, tras su paso por categorías de fórmula.

El TC2000 contará además con otro representante de la ciudad de Nueve de Julio: Tomás Cingolani, marcando una destacada presencia regional en la categoría.

Baztarrica llega al TC2000 con una sólida trayectoria en monopostos. Formó parte del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional en la temporada 2023 y durante este año dio un importante salto internacional al competir en la Fórmula 4 Española. En la primera parte del campeonato integró el equipo Thibaut Racing, perteneciente al arquero del Real Madrid y de la Selección de Bélgica, Thibaut Courtois, mientras que en la última fecha lo hizo con el equipo Monlau Motul.

Sobre lo que significa este debut, el piloto expresó: “Es un sueño ser parte del TC2000, siempre la seguí durante mi temporada en la Fórmula Nacional. Voy a trabajar para conseguir un buen papel en mi primera experiencia con un auto con techo y de tracción delantera. Además, será un desafío correr en Junín, un circuito que no conozco, así que tendré que aprovechar cada salida a pista para tomar referencias y entender el comportamiento del auto”.

De esta manera, Proracing confirmó a su segundo piloto para el Gran Premio Coronación del TC2000: Santiago Baztarrica, quien será compañero del piloto local Franco Morillo, que competirá con el Chevrolet Cruze #64.