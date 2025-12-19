viernes, diciembre 19, 2025
Automovilismo

Nueva Comisión Directiva en el AutomotoClub Nuevejuliense para el período 2026–2028

En asamblea ordinaria, los socios aprobaron por unanimidad la única lista presentada, que será encabezada por Juan Guillermo Vadillo como presidente y Alejandro Banchero como vicepresidente

En las últimas horas se llevó a cabo la asamblea ordinaria del AutomotoClub Nuevejuliense, encuentro en el que quedó formalmente definida la nueva Comisión Directiva que tendrá a su cargo la conducción de la institución durante el período 2026–2028.

Con la aprobación unánime de los socios presentes y al no haberse presentado listas alternativas, fue proclamada la única nómina propuesta, que ejercerá un mandato de dos años. En ese marco, resultó designado como presidente Juan Guillermo Vadillo, quien estará acompañado en la vicepresidencia por Alejandro Banchero.

Durante el desarrollo de la asamblea se procedió además a la firma de las actas correspondientes, cumpliendo con todos los pasos administrativos y estatutarios previstos, lo que permitió dejar oficialmente conformada la nueva conducción del club.

Según se informó, en los próximos días se realizará la primera reunión de la Comisión Directiva electa, instancia en la que se terminarán de definir los cargos específicos de los vocales y se dará inicio formal a una nueva etapa de trabajo institucional en el AutomotoClub Nuevejuliense.

