Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura tras una agónica definición por penales ante Racing

En una noche cargada de tensión y emociones a flor de piel, Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras superar a Racing en una dramática tanda de penales. Luego de empatar 1-1 en los 120 minutos, el Pincha logró imponerse 5-4 en los penales, consiguiendo así el título y el tan ansiado boleto para disputar la Copa Libertadores 2026.

El encuentro, jugado en el Estadio Único Madre de Ciudades, fue vibrante desde el principio. Racing, que arrancó mejor, logró adelantarse en el marcador gracias a un golazo de Adrián “Maravilla” Martínez a los 80′. Parecía que la Academia se llevaba el título, pero Estudiantes no se rindió. En el minuto 92′, cuando el partido parecía estar por concluir, Guido Carrillo aprovechó una pelota filtrada y logró el empate que llevó la final a tiempo extra.

Los 30 minutos adicionales estuvieron marcados por el cansancio, con ambos equipos al borde del agotamiento. Estudiantes sufrió la baja de Carrillo por sanción en cruces anteriores, y la ausencia de su goleador se notó en algunos pasajes del juego. Sin embargo, la jerarquía del equipo de Eduardo Domínguez y la firmeza de su arquero, Fernando Muslera, dieron el impulso necesario.

El alargue pasó sin goles, y todo se definió desde el punto penal. Allí, Muslera se convirtió en héroe al atajar un penal clave a Gastón Martirena, mientras que Facundo Cambeses, arquero de Racing, también respondió tapando un remate de Edwuin Cetré. Finalmente, cuando la definición estaba 4-4, Franco Pardo estrelló su tiro en el palo, lo que dio el título a Estudiantes.

Con esta victoria, el Pincha no solo celebra el campeonato, sino que también asegura su clasificación a la Copa Libertadores 2026, un logro que llega en un momento clave de la temporada. El conjunto platense había ingresado a los playoffs gracias a su octavo puesto en la Zona A y había superado varias dificultades durante el torneo, incluida la ausencia de Carrillo en los cruces de eliminación directa. Ahora, Estudiantes se prepara para enfrentar a Platense en el Trofeo de Campeones este sábado.

Por su parte, Racing, que había quedado eliminado de la Copa Libertadores en las semifinales por Flamengo, no pudo coronar una gran temporada con un título local. La derrota lo relegó al quinto puesto en la tabla acumulada, lo que le asegura el pase a la Copa Sudamericana 2026. Los de Avellaneda deberán conformarse con el consuelo de la clasificación internacional, mientras que Independiente, su clásico rival, se vio perjudicado por el resultado, ya que necesitaba que Racing se consagrara para heredar un cupo en la Libertadores.

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, no pudo estar en el banco de suplentes debido a una suspensión de seis meses, pero vivió la final junto a los hinchas, desde la tribuna. Este título se suma a los logros recientes del club y es otro trofeo que refuerza la posición de Estudiantes en el fútbol argentino, que sigue demostrando su solidez y ambición.

Y media ciudad de La Plata celebró, mientras que el estadio de Racing estaba colmado de hunchas que siguieron el partido en pantallas gigantes.