Se define el “Duelo de Octubre” para ganar la fase I: Sarmiento juega con ’18’ y ‘el 12’ con Dudignac

Esta noche, Defensores de la Boca logró una victoria de 2 a 1 frente a Unión Dennehy, afirmando su lugar en la fase II o “play-off” del torneo, la etapa en la que los equipos se enfrentan en partidos de ida y vuelta. El ganador de estos duelos avanzará, y el equipo con más puntos al final de esta fase jugará contra el vencedor de la fase I o torneo largo, que se define este sabado, para determinar quién será el campeón que asciende a la Primera División.

Con la clasificación asegurada, Defensores de la Boca se mantiene en la lucha por el ascenso, mientras que la atención ahora se dirige hacia el crucial “duelo de octubre“, que se definirá en la atrde de este sábado.

Este enfrentamiento determinará al último equipo ganador de esta etapa de la competencia, camino para la fase final de la Primera A, ya que Defensores de Sarmiento y 18 de Octubre se enfrentan esta tarde en El Provincial, mientras que en la localidad de 12 de Octubre, Social y Deportivo será local ante Atlético Dudignac.

De los cuatro equipos involucrados, salvo el Verde Sarmiento, todos ya han asegurado su presencia en lo que viene junto a Defensores de la Boca.

Ahora hay que definir que Octbre’ celebra jaber ganado esta instancia a la etapa decisiva, ya que 18 de Octubre y 12 de Octubre están actualmente con 24 puntos, y de acuerdo al resultado uno festejará. Si ambos ganan tendrán que enfrentarse en un partido extra para salir de esa igualdad.

Este sábado se perfila como una jornada de gran tensión y expectativas, ya que las posiciones finales decidirán quién tomará el lugar rumbo a la Primera A.

Sin dudas, la emoción está a flor de piel y los equipos ya se preparan para el triunfo.