Torneo A

San Martín dio vuelta el partido ante Agustín Álvarez y se afianza en la punta de la Fase I

El equipo Santo que inauguró nueva luminaria tras un gran esfuerzo en la segunda mitad, ganó 2 a 1 en el marco del primer partido de la novena fecha

San Martín logró una valiosa victoria 2 a 1 ante Agustín Álvarez, en un intenso partido correspondiente a la novena fecha de la fase I. Después de comenzar abajo en el marcador, con un golazo de Laureano Quintana de tiro librte, el equipo local mostró carácter y supo dar vuelta el resultado en la segunda mitad para quedarse con los tres puntos con goles de Ezequiel Bayaut y Mateo Lisazo. El árbitro del encuentro fue Martín Moreno, quien además presenció la inauguración de la nueva iluminación del estadio.

El partido arrancó con un dominio temprano de Agustín Álvarez, que se adelantó en el marcador con un gol que sorprendió a los hinchas de San Martín. Sin embargo, el equipo local reaccionó en la segunda parte y logró sellar su victoria. Con este triunfo, San Martín afianza su liderazgo en la fase I del campeonato.

Este domingo, se completarán los partidos de la jornada, con los siguientes encuentros y árbitros designados:

  • Atlético Naón – Libertad | Árbitro: Walter Medrano

  • Atlético Quiroga – Atlético Patricias | Árbitro: Jonathan Crivelli

  • Atlético French – Atlético 9 de Julio | Árbitro: Guillermo Bonello

  • El Fortín – Once Tigres | Árbitro: Sebastián Bravo

  • San Agustín – La Niña | Árbitro: Martín Utello

Posiciones de la tabla de la Fase I

  1. San Martín – 23 puntos

  2. Atlético Naón – 18 puntos

  3. Atlético French – 14 puntos

  4. Atlético 9 de Julio – 14 puntos

  5. Libertad – 12 puntos

  6. Once Tigres – 11 puntos

  7. Patricios – 6 puntos

  8. San Agustín – 6 puntos

  9. Atlético Quiroga – 6 puntos

  10. La Niña – 6 puntos

  11. El Fortín – 5 puntos

  12. Agustín Álvarez – 4 puntos

