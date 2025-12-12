Este domingo Atlético juega la final de caballeros con Eclipse de General villegas

- Advertisement -

Este domingo se disputa la final del Torneo de Hockey de primera división masculina, organizado por la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, después de haberse realizado los torneos Apertura y Clausura correspondientes a la Zona “A”, con los equipos de los clubes de la Asociación del N.O. y los de la “B”, de la del Centro, habiendo arribado a los play offs los cuatro primeros de cada una y el domingo pasado, en las semifinales, Atlético 9 de Julio, 2° de la “B” eliminó a Argentino (T.Lauquen), ganador de la “A” y Eclipse (C.Tejedor), 2° de la “B” eliminó a Saladillo, primero de la ”B”.

De modo que ambos finalistas llegan a esta instancia con mucho optimismo y muy buenas posibilidades, habiendo despertado mucha expectativa la definición de este certamen, que se disputa en cancha de Sarmiento, de Junín, el domingo a las 17 horas, después de los partidos que definen las demás posiciones finales del año.