viernes, diciembre 12, 2025
35.8 C
Nueve de Julio
viernes, diciembre 12, 2025
35.8 C
Nueve de Julio
Hockey

Este domingo Atlético juega la final de caballeros con Eclipse de General villegas

Se disputará en cancha de Sarmiento de Junín, el domingo a las 17 horas,

0
- Advertisement -
Este domingo se disputa la final del Torneo de Hockey de primera división masculina, organizado por la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, después de haberse realizado los torneos Apertura y Clausura correspondientes a la Zona “A”, con los equipos de los clubes de la Asociación del N.O. y los de la “B”, de la del Centro, habiendo arribado a los play offs los cuatro primeros de cada una y el domingo pasado, en las semifinales, Atlético 9 de Julio, 2° de la “B” eliminó a Argentino (T.Lauquen), ganador de la “A” y Eclipse (C.Tejedor), 2° de la “B” eliminó a Saladillo, primero de la ”B”.
De modo que ambos finalistas llegan a esta instancia con mucho optimismo y muy buenas posibilidades, habiendo despertado mucha expectativa la definición de este certamen, que se disputa en cancha de Sarmiento, de Junín, el domingo a las 17 horas, después de los partidos que definen las demás posiciones finales del año.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6068

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR