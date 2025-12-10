Nuevo bloque “UCR – Unión Cívica Radical” en la Legislatura bonaerense

- Advertisement -

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires contará con un nuevo bloque denominado “UCR – Unión Cívica Radical”, conformado por los diputados Alejandra Lordén, Valentín Miranda y Priscila Minnaard, representantes del radicalismo bonaerense y con fuerte respaldo de los intendentes radicales y la conducción del Comité Provincia.

El bloque estará presidido en el primer año por la diputada Alejandra Lordén y en el segundo año por el diputado Valentín Miranda, quienes asumirán la responsabilidad de conducir el espacio en cada período legislativo.

Los tres legisladores radicales comparten una agenda centrada en la defensa del sector productivo de la provincia, con eje en el desarrollo local y la producción. Como así también en los ejes que tradicionalmente defienden desde el centenario partido, que son la educación, la salud y el fortalecimiento institucional.

La saladillense Alejandra Lordén de la 7ma sección, viene trabajando a la par del Intendente de su distrito, Jose Luis Salomón. Se desempeñó como Vicepresidente primera del Comité Nacional y Vicepresidente de la Cámara en los 2 últimos años.

Valentín Miranda, diputado por la 4ª sección electoral, desarrolla su segundo mandato y cuenta con el respaldo del intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat.

En tanto, la ex concejal Priscila Minnaard, diputada electa recientemente por la 6ª sección electoral, está respaldada por el intendente de General Dorrego, Juan Carlos Chalde.

Con la conformación de este nuevo espacio legislativo, el radicalismo refuerza su presencia en la Cámara de Diputados y consolida una voz activa en defensa de las necesidades y prioridades de los vecinos de la Provincia de Buenos Aires.