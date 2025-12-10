La Orquesta Nueve de Julio desde la Catedral va al corazón de la comunidad

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Nueve de Julio se prepara para vivir un fin de semana lleno de música y emoción: este sábado 13 de diciembre, la Catedral local abrirá sus puertas para recibir a la Orquesta de Nueve de Julio en un concierto sinfónico coral que promete ser inolvidable. Dirigida por Cristian Luzza, y las voces coordinadas por Cristian Medina, la presentación contará con la participación de más de 110 músicos, entre los que se destacan jóvenes talentos, adultos que persiguen sus sueños musicales y un coro comunitario formado por personas no profesionales.

Sesenta voces que fueron coordinadas por el Maestro Cristian Medina y 50 musicos dirigidos por Cristian Luzza, darán brillo a una noche especial.

El encuentro forma parte de un proyecto que Luzza viene consolidando desde 2016, cuando fundó la orquesta con apenas siete músicos. “Cada año construimos un ladrillo más”, afirma el director, quien destaca que la propuesta no solo busca ofrecer un espectáculo, sino también brindar un espacio de aprendizaje, disciplina y crecimiento personal para los participantes.

Entre los momentos más esperados del concierto estará la participación de jóvenes solistas como Valentino Gerbasi Bercero, de 12 años, que interpretará por primera vez un movimiento de El Invierno de Vivaldi, junto a Tobias Van Hut y Valentino Golet, quienes tocarán obras para dos violines solistas. Además, adultos como María Rosa Pupo cumplirán su sueño de actuar como solistas frente a la catedral, demostrando que la música no tiene edad y que la constancia puede abrir puertas en cualquier etapa de la vida.

El repertorio incluirá piezas de gran envergadura, como Carmina Burana, Aleluya de El Mesías de Händel y el Himno a la Alegría, divididas en una primera parte instrumental y una segunda coral, aprovechando la acústica natural de la iglesia para realzar la potencia de la interpretación.

Cristian Luzza subrayo en Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV a que el proyecto de la orquesta va más allá del arte: busca fortalecer la comunidad, ofrecer alternativas a los jóvenes y adultos, y generar un espacio de encuentro donde la música se convierte en un vehículo de unión. “La música une, enseña disciplina y trabajo en equipo, y ayuda a los chicos y adultos a encontrar un norte en la vida”, explica.

El concierto se realizará el sábado 13 de diciembre a las 21:30 y será transmitido en vivo por CN para que quienes no puedan asistir presencialmente y puedan disfrutar de la experiencia. La Orquesta de Nueve de Julio proyecta así su décimo aniversario en 2026, consolidando un camino de crecimiento constante y reafirmando su sello musical propio, que la distingue entre otras formaciones de la región.

Este cierre de temporada promete ser un evento para toda la comunidad, donde la tradición, la excelencia musical y la participación de todos los vecinos se combinan para celebrar el poder transformador de la música.