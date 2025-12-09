Intensifican controles para reducir siniestros viales en Buenos Aires

- Advertisement -

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires lanzó un operativo de fiscalización y prevención para reducir la siniestralidad vial durante el último fin de semana largo. Los controles se enfocaron en las distracciones por uso del celular al volante, el cumplimiento de la Ley de Alcohol Cero y la correcta documentación y condiciones de los vehículos. Más de 7.000 vehículos fueron controlados en rutas bonaerenses, con énfasis en zonas turísticas y accesos al área metropolitana. Como resultado, se labraron 100 actas de infracción y se registraron más de 80 alcoholemias positivas.

El ministro de Transporte, Martín Marinucci, destacó la importancia de la responsabilidad al conducir y subrayó que la mayoría de los siniestros se dan por irresponsabilidad del propio conductor, muchas veces por distracciones como el uso del celular. “La forma de hacerlo es estando en el territorio y generando espacios de capacitación para transmitir conciencia y cuidado por la vida”, afirmó. Las cámaras de monitoreo instaladas en rutas detectan a aquellos conductores que usan el teléfono y son detenidos en el retén más cercano para prevenirlos sobre los riesgos de esta actitud. El objetivo es prevenir antes que sancionar. El uso del teléfono durante 5 segundos a 100 km/h equivale a conducir 135 metros sin mirar el camino, lo que reduce hasta en un 50% la atención del conductor. Por eso, el Ministerio de Transporte lanzó campañas como “Un Click que Salva” y “Siempre Casco” para promover la seguridad vial.Durante el fin de semana, se desplegaron operativos en puntos estratégicos de las rutas bonaerenses, en coordinación con fuerzas municipales, la Policía de la Provincia y organismos nacionales, con el objetivo de salvar vidas y reducir la siniestralidad en rutas y ciudades bonaerenses.