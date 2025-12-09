Día mundial de la informática: en honor a la científica y militar estadounidense

- Advertisement -

Este 9 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Informática en conmemoración del nacimiento de Grace Murray Hopper, quien nació en 1906 y se destacó como una de las figuras más influyentes en el campo de la computación y la programación. Reconocida por su incansable trabajo como científica y oficial de la Marina de los Estados Unidos, Hopper dejó un legado que sigue marcando el desarrollo de la informática moderna.

Hopper fue pionera en el desarrollo del primer compilador de programación para el procesamiento de datos y en la creación del lenguaje COBOL, utilizado en sistemas empresariales alrededor del mundo. Además, su nombre quedó asociado al término “bug” en la programación, refiriéndose a un error o fallo en el código, una expresión que aún se usa en la actualidad.

La labor de Hopper no solo cambió la manera en que las máquinas procesaban la información, sino que también abrió puertas a futuras generaciones de mujeres en la ciencia y la tecnología. En su honor, el Día Mundial de la Informática también destaca la importancia de la tecnología en la conectividad global y el intercambio de datos, algo que, en la actualidad, forma parte esencial de la vida cotidiana.

En América Latina, la informática también tiene un legado significativo. En Argentina, por ejemplo, la instalación de “Clementina”, la primera computadora científica de la región, en la Universidad de Buenos Aires en 1961, marcó un hito crucial para el avance de la ciencia y la tecnología en el continente. Este primer ordenador permitió realizar cálculos complejos que serían fundamentales para diversas áreas del conocimiento, desde la física hasta la ingeniería.

Hoy, en el Día Mundial de la Informática, celebramos los avances logrados, pero también reflexionamos sobre la importancia de continuar impulsando la innovación y el acceso a la tecnología para que todos los sectores de la sociedad puedan beneficiarse de sus inmensos potenciales.