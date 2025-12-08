Eclipse y Atlético 9 de Julio, los protagonistas de la gran final del Torneo Clausura

- Advertisement -

Eclipse de Villegas escribió este fin de semana una página dorada en su historia deportiva al clasificar a la final del Torneo Clausura masculino de la Liga de Hockey del Centro, un logro inédito para el equipo en su corta trayectoria. La Maquinita venció 1 a 0 a Saladillo Hockey en el sintético de Rivadavia de Lincoln, en un partido de alta tensión que dejó a todos los presentes al borde de la emoción.

El gol decisivo que metió a Eclipse en la final tuvo autor: Tomás Cuello. En un encuentro parejo, donde cada acción fue vital, el joven jugador se encargó de marcar la diferencia. El equipo villeguense, que mostró gran solidez defensiva y un fuerte compromiso colectivo, supo aguantar la mínima ventaja hasta el pitazo final, desatando el festejo de todos los integrantes del plantel.

La victoria sobre Saladillo Hockey fue el cierre de una fase eliminatoria en la que Eclipse ya venía mostrando credenciales. En los cuartos de final, había dado un golpe de autoridad al eliminar a Sarmiento de Junín, demostrando el carácter y el nivel de juego que los ha llevado hasta esta instancia.

Ahora, el conjunto dirigido por su cuerpo técnico se prepara para enfrentar a Atlético 9 de Julio en la gran final, que se disputará el próximo domingo. El equipo de 9 de Julio llega a la final tras vencer a FBC Argentino de Trenque Lauquen en la otra semifinal, lo que promete una definición apasionante entre dos equipos con el mismo objetivo: consagrarse campeones.

Para Eclipse, este partido no será solo una final, sino la oportunidad de escribir la historia y coronar una temporada brillante con el primer título de su primera división masculina en la Liga de Hockey del Centro.