Damián Lorito brilló en la Maratón Internacional de Valencia: primer argentino en su categoría y cuarto entre 150 compatriotas

En una fiesta del atletismo mundial que reunió a más de 36.000 corredores de 150 países, el nuevejuliense Damián Lorito cumplió su gran sueño deportivo: participar y destacarse en la Maratón Internacional de Valencia, realizada este domingo 7 de diciembre y considerada una de las más rápidas y prestigiosas del planeta, con Etiqueta Platinum de World Athletics.

En diálogo con Despertate (Cadena Nueve – Máxima 89.9 – Visión Plus TV), Lorito relató emocionado la experiencia:

“Fue una locura, una hermosura. Un sueño cumplido. La carrera, el circuito, la gente… todo es impresionante. Competir acá es una locura total.”

Un rendimiento sobresaliente

Pese a sufrir un calambre en el kilómetro 31 debido a la deshidratación por el inusual calor en Valencia, Lorito completó la prueba con enorme determinación:

Puesto 1900 entre 36.000 atletas

4° argentino entre 150 representantes

1° entre los argentinos de la categoría Master 25

Mejoró su marca personal, dejando atrás su registro previo de Rosario

“Llegar entre 1900 con 36.000 atletas es una locura. Y enterarme que fui cuarto argentino y primero en mi categoría me dejó aún más contento. Recién ahora estoy cayendo en lo que logré.”

El desafío físico y mental

Lorito venía sosteniendo un ritmo firme de 3:45 por kilómetro, hasta que un calambre lo obligó a bajar la intensidad:

“Sentí la boca seca, el calor me mató. Mi nutricionista, que es mi hermana Romina, me dijo que fue deshidratación. Pero bueno… respiré profundo y pensé: ‘Estoy acá, tengo que llegar’. Y seguí.”

El atleta destacó el rol de su familia, la comunidad nuevejuliense y amigos de España que lo acompañaron:

“Corrí pensando en todos los que me ayudaron. En mi hija, en mi familia, en la gente de 9 de Julio. Este sueño no es solo mío, es de todos ellos.”

Una ciudad que lo inspiró

En varios tramos de la entrevista, Lorito recordó sus inicios en el deporte:

“Cuando arranqué apenas corría hasta Los Pinos y volvía… pensar que hoy estoy corriendo 42 km en España. A veces uno no se da cuenta lo que avanza.”

También agradeció especialmente al mentor Héctor “Yuyo” Benítez y a quienes colaboraron con cenas, carreras y aportes para que pudiera viajar:

“No quiero dar nombres porque seguro me olvido de alguno, pero todos saben que estoy eternamente agradecido.”

Regreso a casa

Lorito tiene previsto arribar a Argentina el miércoles por la mañana y reencontrarse con su familia, su hija y con la ciudad que lo vio dar sus primeros pasos deportivos:

“El miércoles ya me verán otra vez entrenando por las calles de 9 de Julio.”

Valencia: una maratón de clase mundial

La prueba cuenta con la Etiqueta Platinum de World Athletics, la máxima certificación internacional que destaca su organización, rapidez y nivel competitivo. Esto convierte al circuito valenciano en uno de los más elegidos para buscar marcas clasificatorias.

La actuación de Damián Lorito no solo representa un logro personal, sino también un ejemplo de disciplina, esfuerzo y superación para toda la comunidad. Su desempeño en Valencia deja en alto a Nueve de Julio, a la Argentina y al atletismo amateur que, con trabajo y pasión, trasciende fronteras.

Un sueño cumplido. Un orgullo para èl, su familia y amigos…para todos.

Felicitaciones!