Ganó San Martin y sigue en la cima seguido de Naón que goleó a Agustín Álvarez 7 a 0

Este domingo, Atlético Naón consiguió una impresionante goleada por 7-0 ante Agustín Álvarez, con un gol final de penal de Enzo Bracco. Por otro lado, Atlético Quiroga venció 5-2 a Atlético 9 de Julio, mientras que Atlético La Niña empató 1-1 con San Martín. Con este empate, San Martín mantiene la punta del torneo, compartida con Atlético Naón, ambos con 18 puntos. El partido suspendido entre Libertad y El Fortín se jugará este lunes feriado.

El Violeta de Quiroga Brilló con una gran victoria 5 a 2 sobre Atlético 9 de Julio

Atlético Quiroga logró una importante victoria por 5-2 ante Atlético 9 de Julio en un duelo vibrante. Los dirigidos por Lucas Del Papa mostraron su poderío ofensivo, con Del Papa como figura destacada al marcar tres goles. Completaron la goleada Federico Molina y Valentín Rosales. Por el lado de Atlético 9 de Julio, Pablo Maccagnani fue el encargado de anotar los dos goles, aunque no fue suficiente para evitar la derrota. El equipo de Quiroga sigue demostrando su buen momento y se mantiene firme en la lucha por los primeros puestos del torneo.

San Martín sigue mostrando su poderío en la Fase 1, al vencer 2 a 1 a Atlético La Niña, tras ir perdiendo 1 a 0 con gol de Ramiro Pelaytay. Los 2 goles de Matías Rivero le permitieron al equipo de San Martín mantenerse en lo más alto de la tabla con 20 puntos, ampliando su ventaja.

Resultados de la Fecha:

Agustín Álvarez 0 – Atlético Naón 7

Goles: Emiliano Perujo (2), Mauricio Prol, Lautaro Aragones, Ignacio Lacarra, José Tamburelli, Enzo Bracco (de penal).

Árbitro: Enrique Márquez.

Atlético 9 de Julio 2 – Atlético Quiroga 5

Goles: Pablo Maccagnani (2) para Atlético 9 de Julio; Federico Molina, Lucas Del Papa (3), Valentín Rosales para Atlético Quiroga.

Árbitro: Martín Moreno.

Atlético La Niña 1 – San Martín 2

Gole: Ramiro Pelaytay para La Niña; Matías Rivero para San Martín.

Árbitro: Guillermo Bonello.

Posiciones de la Tabla: