Torneo A

Ganó San Martin y sigue en la cima seguido de Naón que goleó a Agustín Álvarez 7 a 0

Fue al jugarse la octava fecha de la fase I; sorpresa del 'Violeta' que derrotó categóricamente al Millonario en el Estadio Ramón N. Porati 5 a 2 y triunfo de San Martín 2 a 1 en La Niña

0
Este domingo, Atlético Naón consiguió una impresionante goleada por 7-0 ante Agustín Álvarez, con un gol final de penal de Enzo Bracco. Por otro lado, Atlético Quiroga venció 5-2 a Atlético 9 de Julio, mientras que Atlético La Niña empató 1-1 con San Martín. Con este empate, San Martín mantiene la punta del torneo, compartida con Atlético Naón, ambos con 18 puntos. El partido suspendido entre Libertad y El Fortín se jugará este lunes feriado.

El Violeta de Quiroga Brilló con una gran victoria 5 a 2 sobre Atlético 9 de Julio

Atlético Quiroga logró una importante victoria por 5-2 ante Atlético 9 de Julio en un duelo vibrante. Los dirigidos por Lucas Del Papa mostraron su poderío ofensivo, con Del Papa como figura destacada al marcar tres goles. Completaron la goleada Federico Molina y Valentín Rosales. Por el lado de Atlético 9 de Julio, Pablo Maccagnani fue el encargado de anotar los dos goles, aunque no fue suficiente para evitar la derrota. El equipo de Quiroga sigue demostrando su buen momento y se mantiene firme en la lucha por los primeros puestos del torneo.

San Martín sigue mostrando su poderío en la Fase 1, al vencer 2 a 1 a Atlético La Niña, tras ir perdiendo 1 a 0 con gol de Ramiro Pelaytay. Los 2 goles de Matías Rivero le permitieron al equipo de San Martín mantenerse en lo más alto de la tabla con 20 puntos, ampliando su ventaja.

Resultados de la Fecha:

  • Agustín Álvarez 0 – Atlético Naón 7
    Goles: Emiliano Perujo (2), Mauricio Prol, Lautaro Aragones, Ignacio Lacarra, José Tamburelli, Enzo Bracco (de penal).
    Árbitro: Enrique Márquez.

  • Atlético 9 de Julio 2 – Atlético Quiroga 5
    Goles: Pablo Maccagnani (2) para Atlético 9 de Julio; Federico Molina, Lucas Del Papa (3), Valentín Rosales para Atlético Quiroga.
    Árbitro: Martín Moreno.

  • Atlético La Niña 1 – San Martín 2
    Gole: Ramiro Pelaytay para La Niña; Matías Rivero para San Martín.
    Árbitro: Guillermo Bonello.

Posiciones de la Tabla:

  1. San Martín – 20 puntos
  2. Atlético Naón – 18 puntos
  3. Atlético French – 14 puntos
  4. Atlético 9 de Julio – 14 puntos
  5. Libertad – 12 puntos
  6. Once Tigres – 11 puntos
  7. Patricios – 6 puntos
  8. San Agustín – 6 puntos
  9. Atlético Quiroga – 6 puntos
  10. El Fortín – 5 puntos
  11. Agustín Álvarez – 4 puntos
  12. La Niña – 3 puntos

 

