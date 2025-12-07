Ganó San Martin y sigue en la cima seguido de Naón que goleó a Agustín Álvarez 7 a 0

Este domingo, Atlético Naón consiguió una impresionante goleada por 7-0 ante Agustín Álvarez, con un gol final de penal de Enzo Bracco. Por otro lado, Atlético Quiroga venció 5-2 a Atlético 9 de Julio, mientras que Atlético La Niña empató 1-1 con San Martín. Con este empate, San Martín mantiene la punta del torneo, compartida con Atlético Naón, ambos con 18 puntos. El partido suspendido entre Libertad y El Fortín se jugará este lunes feriado.
El Violeta de Quiroga Brilló con una gran victoria 5 a 2 sobre Atlético 9 de Julio
Atlético Quiroga logró una importante victoria por 5-2 ante Atlético 9 de Julio en un duelo vibrante. Los dirigidos por Lucas Del Papa mostraron su poderío ofensivo, con Del Papa como figura destacada al marcar tres goles. Completaron la goleada Federico Molina y Valentín Rosales. Por el lado de Atlético 9 de Julio, Pablo Maccagnani fue el encargado de anotar los dos goles, aunque no fue suficiente para evitar la derrota. El equipo de Quiroga sigue demostrando su buen momento y se mantiene firme en la lucha por los primeros puestos del torneo.
San Martín sigue mostrando su poderío en la Fase 1, al vencer 2 a 1 a Atlético La Niña, tras ir perdiendo 1 a 0 con gol de Ramiro Pelaytay. Los 2 goles de Matías Rivero le permitieron al equipo de San Martín mantenerse en lo más alto de la tabla con 20 puntos, ampliando su ventaja.
Resultados de la Fecha:
Agustín Álvarez 0 – Atlético Naón 7
Goles: Emiliano Perujo (2), Mauricio Prol, Lautaro Aragones, Ignacio Lacarra, José Tamburelli, Enzo Bracco (de penal).
Árbitro: Enrique Márquez.
Atlético 9 de Julio 2 – Atlético Quiroga 5
Goles: Pablo Maccagnani (2) para Atlético 9 de Julio; Federico Molina, Lucas Del Papa (3), Valentín Rosales para Atlético Quiroga.
Árbitro: Martín Moreno.
Atlético La Niña 1 – San Martín 2
Gole: Ramiro Pelaytay para La Niña; Matías Rivero para San Martín.
Árbitro: Guillermo Bonello.
Posiciones de la Tabla:
- San Martín – 20 puntos
- Atlético Naón – 18 puntos
- Atlético French – 14 puntos
- Atlético 9 de Julio – 14 puntos
- Libertad – 12 puntos
- Once Tigres – 11 puntos
- Patricios – 6 puntos
- San Agustín – 6 puntos
- Atlético Quiroga – 6 puntos
- El Fortín – 5 puntos
- Agustín Álvarez – 4 puntos
- La Niña – 3 puntos