Atlético ganó a Argentino y se mete en la final del Torneo Clausura 2025

El Club Atlético de Hockey Masculino dio un paso más hacia el título del Torneo Clausura 2025 de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia tras superar a Argentino (T.Lauquen) en un emocionante partido de semifinales. El encuentro, que se jugó en la ciudad de Lincoln, enfrentó a dos de los equipos más competitivos de la competencia, con el vencedor disputando su lugar en la final ante el equipo que salga triunfador del partido entre Saladillo y Eclipse (G.Villegas).

El comienzo del partido fue favorable para Argentino, que, a los 6 minutos, logró abrir el marcador con un gol que parecía poner en aprietos al equipo de Atlético. Sin embargo, la reacción de los dirigidos por Leny Luberriaga no tardó en llegar. A pesar de las dificultades para penetrar la sólida defensa de su rival, Atlético mantuvo la presión y logró equilibrar el juego en el tercer período.

Fue a pocos minutos del cierre del tercer tiempo, cuando Valentín Álvarez anotó el gol del empate, lo que renovó las esperanzas del equipo y encendió a los seguidores presentes en la cancha. Con la ventaja de un empate en el marcador y la confianza creciendo, Atlético continuó atacando y, a los 54 minutos, Gonzalo Cancelleri aprovechó una jugada colectiva para convertir el gol de la victoria que desató la euforia de los jugadores y su hinchada.

Con este triunfo, el equipo millonario logró el ansiado pase a la final, donde se medirá ante el ganador de la otra semifinal entre Saladillo y Eclipse (G.Villegas). El partido definitivo se jugará el próximo domingo, y el Club Atlético se perfila como uno de los grandes favoritos para alzarse con el título.

Formación del Club Atlético:

Valentín Álvarez, Gonzalo Cancelleri, Augusto Casas, Braian Etcheverry, José Ignacio Gatica, Benjamín González, Dante González, Juan Remigio Ledo, Guillermo Mascheroni, Emiliano Menón, Manuel Mississian, Ramiro Montini, Thiago Pastor, Julio Rodríguez, Juan Manuel Rossi, Walter Soria, Nicolás Tinetti, Ezequiel Valuzek.

Cuerpo técnico:

Director Técnico: Leny Luberriaga

Preparador físico: Francisco García

Ayudante Técnico: Félix Mogaburu