En el duelo de ‘Octubre’, el Albiceleste derrotó 3 a 1 al equipo de El Provincial

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El equipo de 12 de Octubre, que había comenzado la jornada a tres puntos de 18 de Octubre, logró una importante victoria por 3 a 1 ante el representativo de El Provincial y, con este resultado, alcanzó a su rival en la punta de la tabla.

La figura del encuentro fue Matías López, quien no solo marcó los tres goles que le dieron la victoria al Albiceleste, sino que también celebró un día especial: ayer fue papá de una bebita. El otro Octubre, pero 18 de El Provincial descontó a través de Juan Ferrais, pero no pudo evitar la derrota.

Por otro lado, en el estadio de El Fortín, Defensores de la Boca consiguió una clara victoria por 3-0 ante Defensores de Sarmiento, con tres goles de Lautaro Bonello. Esta victoria le permite a Defensores de la Boca seguir con posibilidades de clasificar a la siguiente fase, aunque depende de otros resultados.

La jornada decisiva para la Fase I se cerrará el otro fin de semana con los partidos, que definirán los últimos clasificados para la Fase II del Torneo de Ascenso.

Este domingo completará

Defensores de la Boca 3 vs Defensores de Sarmiento 0

18 de Octubre 1 vs 12 de Octubre 3

Atlético Dudignac vs Compañía General Buenos Aires: El último partido de la fase, también con impacto en la clasificación. El local es el más necesitado de sumar ya que se tiene que asegurar su lugar en la siguiente ronda.

Posiciones