sábado, diciembre 6, 2025
18.9 C
Nueve de Julio
Torneo A

Se suspendió el adelantado entre Libertad y El Fortín

Esta programado por la LNF para este viernes a las 21 hs y la lluvia hizo que no se juegue

0
Una fuerte precipitación acompañada de vientos intensos que causó daños en Carlos Casares, según informes de CN, llegó esta tarde a Nueve de Julio. La lluvia, que se intensificó en poco tiempo, provocó la acumulación de agua en el césped del estadio Vicente Cusatti, lo que hizo que el árbitro Ricardo Tripilillo decidiera suspender el encuentro programado entre Libertad y El Fortín, que debía comenzar a las 21 horas.

La decisión también afectó a la cuarta división, cuyo partido iba a iniciarse justo antes de la suspensión, debido a las malas condiciones del campo de juego.

La tormenta que golpeó la región con fuerza durante la tarde obligó a tomar estas medidas para evitar riesgos tanto para los jugadores como para los aficionados.

En tanto, la Liga de Fútbol de Nueve de Julio programó que la octava fecha, suspendida hace una semana tambien por mal tiempo, siga este sbado con el cotejo entre Atlético Patricios y San Agustín con arbitraje de Diego Romero.

Y para el domingo se completa con Atlético La Niña y San Martin con arbitraje de Guillermo Bonello; Atlético Naón con Agustín Alavrez, siendo Enrique Marquez el encargado de arbitrar y Atlético 9 de Julio con Quiroga, y la mira del juez, Martín Moreno.

Posiciones

  1. San Martín – 17 puntos

  2. Atlético Naón – 15 puntos

  3. Atlético French – 14 puntos

  4. Atlético 9 de Julio – 14 puntos

  5. Libertad – 12 puntos

  6. Once Tigres – 11 puntos

  7. El Fortín – 5 puntos

  8. San Agustín – 5 puntos

  9. Atlético Patricios – 5 puntos

  10. Agustín Álvarez – 4 puntos

  11. La Niña – 3 puntos

  12. Atlético Quiroga – 3 puntos

