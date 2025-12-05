Se sortean los Grupos para el Mundial 2026 en Washington

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

A primera hora de la tarde de este viernes, el país del fútbol sabrá cual será el grupo que la Selección Argentina compartirá a partir del 11 de junio del año entrante para iniciar una nueva aventura mundialista en búsqueda de la cuarta estrella de campeón del mundo.

La ceremonia de sorteo de la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo dará comienzo a las 14 (hora de nuestro país) en el Kennedy Center de Washington con la televisación de Telefé, TyC Sports y DSports.

El Mundial 2026 no será uno más: será el primero que se disputará en tres países (Estados Unidos, Canadá y México) y contará con un nuevo formato, ya que por primera vez habrá cuarenta y ocho seleccionados participantes repartidos en doce grupos de cuatro integrantes cada uno. Por lo que se totalizarán 104 partidos. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, en la que comenzará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón, el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Argentina buscará convertirse en la tercera selección en ganar dos ediciones consecutivas de un Mundial (solo lo hicieron Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962) y será una de las doce cabezas de serie, agrupadas en el bombo 1.

Bombo 1 : Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Margil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Margil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje internacional y Repechaje internacional.

El sorteo formará 12 grupos (A a L) de cuatro equipos cada uno y los tres anfitriones ya tienen asignados sus grupos: México (A), Canadá (B) y Estados Unidos (D) ocuparán posiciones fijas en grupos predeterminados. Con la excepción de Europa, las reglas estipulan que ningún grupo puede tener dos equipos de la misma confederación. Además, los cuatro equipos mejor colocados en el ranking FIFA serán distribuidos de tal forma que, si ganan sus grupos, no se crucen entre sí antes de las semifinales. De esta manera, los primeros y segundos del ranking (Argentina y España) estarán en mitades opuestas del cuadro de eliminación; lo mismo que el tercero y el cuarto que son Francia e Inglaterra.

El sorteo sólo determinará la composición de los grupos porque recien un día más tarde, el sábado 6, se hará difundirá el calendario oficial del torneo con los estadios donde se jugará cada partido y el horario de comienzo de los mismos en función de los husos horarios de cada país.

La modelo Heidi Klum, quien ya animó el sorteo del Mundial de Alemania 2006 y el actor y comediante Kevin Hart serán los conductores del show en Washington, mientras que el actor y productor Danny Ramírez, aportará su carisma al evento. Andrea Bocelli, la estrella del pop y rock británico Robbie Williams y la cantante estadounidense Nicole Scherzinger serán los cantantes en un espectáculo que concluirá con la participación de Village People.