Día Internacional de los voluntarios

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Hoy, 5 de diciembre es una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985 para reconocer y promover la contribución significativa de los voluntarios a nivel global. El voluntariado es fundamental para la transformación social, ambiental y económica, ya que cambia mentalidades, actitudes y comportamientos, convirtiendo a quienes lo practican en agentes de cambio y socios igualitarios en la construcción de un desarrollo humano sostenible y la promoción de la paz mundial.

El voluntariado puede tomar muchas formas, como el apoyo a la cohesión y el desarrollo de las comunidades, la promoción y cuidado del medio ambiente, la preservación y promoción de la cultura y las artes, el fomento de actividades deportivas y recreativas, el impulso a la educación y el aprendizaje continuo, la participación en programas globales para enfrentar problemáticas internacionales, la organización de actividades recreativas y de esparcimiento, la ayuda en emergencias y desastres naturales, el apoyo en servicios de salud y bienestar social, y el trabajo directo con poblaciones vulnerables o marginadas.