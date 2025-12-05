viernes, diciembre 5, 2025
22.8 C
Nueve de Julio
viernes, diciembre 5, 2025
22.8 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día del ciclista

El ciclismo es un deporte que ofrece numerosos beneficios, como mejorar la salud cardiovascular, fortalecer músculos y articulaciones, reducir el estrés y la ansiedad, y contribuir al cuidado del medio ambiente.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Esta fecha conmemora la hazaña de Remigio Saavedra, un ciclista mendocino que unió Mendoza y Buenos Aires en bicicleta en 1943 y repitió la hazaña en 1981, a los 70 años. Remigio Saavedra es considerado un ícono del ciclismo argentino, y su legado sigue inspirando a ciclistas de todo el país. La celebración de hoy busca promover el ciclismo como deporte y medio de transporte sostenible y saludable.

En 1943, Saavedra unió Mendoza y Buenos Aires en bicicleta en 17 horas, 55 minutos y 3 segundos. En 1981, repitió la hazaña a los 70 años, en 18 horas y 45 minutos, para concientizar sobre los peligros del tabaquismo.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6061

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR