Día del ciclista

Esta fecha conmemora la hazaña de Remigio Saavedra, un ciclista mendocino que unió Mendoza y Buenos Aires en bicicleta en 1943 y repitió la hazaña en 1981, a los 70 años. Remigio Saavedra es considerado un ícono del ciclismo argentino, y su legado sigue inspirando a ciclistas de todo el país. La celebración de hoy busca promover el ciclismo como deporte y medio de transporte sostenible y saludable.

En 1943, Saavedra unió Mendoza y Buenos Aires en bicicleta en 17 horas, 55 minutos y 3 segundos. En 1981, repitió la hazaña a los 70 años, en 18 horas y 45 minutos, para concientizar sobre los peligros del tabaquismo.