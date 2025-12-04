jueves, diciembre 4, 2025
Hockey Masculino

Semifinales del Torneo: El domingo se definen los finalistas

Las semifinales se jugarán en Lincoln, con los enfrentamientos entre Atlético 9 de Julio y Argentino (T. Lauquen), y Eclipse (G. Villegas) frente a Saladillo H.C. Los ganadores avanzarán a la final del torneo, que se disputará el 14 de diciembre en Saladillo.

El próximo domingo 7 de diciembre se disputarán las semifinales del Torneo de Hockey Masculino de Primera División, organizado por la Asociación de Hockey del Centro. Los partidos se jugarán en la ciudad de Lincoln, y los equipos que continúan en competencia son los mejores de cada zona.

En la Zona “B” se encuentran Atlético 9 de Julio, Social y Sarmiento (Junín), Rivadavia (Lincoln), Saladillo H.C. y 25 Hockey Club, mientras que en la Zona “A” compiten los clubes de la Asociación del Noroeste: Argentino (T. Lauquen), San Martín (Pehuajó), El Linqueño, Eclipse (G. Villegas) y C.A. G. Villegas.

En los cuartos de final, disputados en Junín, los resultados fueron los siguientes:

  • Atlético 9 de Julio venció a San Martín 5 a 4.

  • Argentino superó a Social por ventaja deportiva tras empatar 0 a 0.

  • Eclipse derrotó a Sarmiento 5 a 3.

  • Saladillo ganó a C.A. Villegas 3 a 0.

De este modo, los enfrentamientos de semifinales son:

  • Atlético 9 de Julio vs. Argentino (T. Lauquen).

  • Eclipse (G. Villegas) vs. Saladillo H.C.

Los ganadores de estos partidos se medirán en la final, que se jugará el 14 de diciembre en Saladillo. La jornada promete ser de gran intensidad y emoción, con los equipos luchando por un lugar en la final del torneo.

