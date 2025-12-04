Día de la publicidad

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En conmemoración al primer Congreso de Publicidad que se llevó a cabo en Buenos Aires en 1936. Este evento fue organizado por la Asociación de Jefes de Propaganda con el objetivo de promover la enseñanza de la publicidad en el país. La publicidad en Argentina tiene una rica historia que se remonta al siglo XIX. En 1864, Buenos Aires se convirtió en el escenario de la primera campaña publicitaria moderna, cuando Melville Bagley lanzó la bebida Hesperidina. Con el tiempo, la publicidad se expandió a través de medios como la radio, la televisión y, más recientemente, las redes sociales.

La publicidad puede ser de varios tipos, como la publicidad de marca, que busca posicionar una marca en el mercado, la publicidad institucional, que resalta los aspectos positivos de una empresa, y la publicidad sin fines de lucro, que busca dar a conocer acciones o estimular la participación ciudadana. Algunas de las publicidades argentinas más recordadas incluyen la de la Chica del Año 2000 de Telecom, García Gonzáles de Cervecería Quilmes, Me Voy de Casa de Personal y Diana Arroz de Lucchetti.