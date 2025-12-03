Día internacional de las personas con discapacidad

- Advertisement -

Hoy, 3 de diciembre es una fecha importante para visibilizar y promover los derechos de las personas con discapacidad en todo el mundo. Este día se estableció en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover la igualdad de oportunidades y la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. La discapacidad es una condición que afecta a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, y se refiere a las limitaciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales que pueden afectar a una persona.

Es fundamental promover la inclusión y la accesibilidad, apoyar a las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, educar a la sociedad sobre la discapacidad y escuchar y respetar a las personas con discapacidad.