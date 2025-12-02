martes, diciembre 2, 2025
martes, diciembre 2, 2025
28.9 C
Nueve de Julio
Se completó la cantidad de equipos para el Torneo de Futsal

La comisión organizadora recuerda que el torneo comienza el día 5 de enero a partir de las 20 y 30 hs

Resulta notable la celeridad con que se desarrolló la inscripción de los 16 equipos para el Torneo de Futsal 2026, que organiza el Club Atlético, porque en menos de una semana se completó el cupo y quedaron más inscriptos pero como suplentes, debido al interés que despierta la competencia, lo accesible que es la inscripción, por la cantidad de partidos y la calidad del escenario donde se juega.
Además se debe al entusiasmo reinante en el ambiente futbolero y en particular, del fútbol de salón, que se repite todos los veranos, con el enorme movimiento de gente que congrega, con las tribunas del gimnasio de la avenida Mitre siempre colmadas de espectadores.
Este año habrá siete equipos debutantes que se suman a los que continúan, aprovechando la experiencia de ediciones anteriores y es probable que la mayoría ya tenga reservados los jugadores de primera de refuerzo, mejorando año a año el nivel de juego.
La comisión organizadora recuerda que el torneo comienza el día 5 de enero y se juega los lunes, miércoles y viernes, tres partidos por noche, a partir de las 20 y 30 hs, con dos tiempos de 20’ cada uno y un intervalo de 5’.

