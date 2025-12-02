Magnífica Experiencia para el Equipo Atlético “B” en el Torneo Nacional

- Advertisement -

El hockey de todo el país, a través de los Campeonatos Regionales de Clubes (CRC) organizados por la Confederación Argentina de Hockey, ha concluido la actividad de la temporada con las competencias realizadas en cada región. En este contexto, 9 de Julio fue la sede de la Regional Bonaerense, donde se disputó el torneo correspondiente para la categoría Sub 14, en la ciudad de Mar del Plata, del 27 al 30 de noviembre.

El Club Atlético de nuestra ciudad fue representado por dos equipos, “A” y “B”. El equipo Atlético “B”, cuyo objetivo principal era ganar experiencia, participó en su mayoría con jugadoras debutantes en torneos de esta envergadura. A pesar de enfrentarse a equipos que compiten en las ligas más competitivas de la Provincia, el equipo mostró un desempeño digno de destacar. De los 5 partidos jugados, logró una victoria por 3 a 1 contra Independiente “B” (equipo cuyo equipo “A” se coronó campeón del CRC), y perdió los otros 4 partidos por la mínima diferencia, 2 a 1.

Las jugadoras que integraron el equipo Atlético “B” fueron Clara Cattaini, Pilar Onel, Camila Siri, Lara Fontanillo, Angela Vanina, Elena Fiks, Isabel Romero Hourbeigt, Renata Avendaño, Mora Albano, Teresita Silvera, Inés Valguarnera, Francina Giacomino, Lelicitas Parada, Ona Grizutti, Antonia Zuñiga Pierz, Kiara Pastori, Sara Chiesa, Simona Spinetta, Sissy López y Francisca Gadan. El equipo estuvo acompañado por el presidente del club, Juan Pablo Silvera; el director técnico, Valentín Alvarez; el jefe de equipo, Juan M. Rossi, y Lola Ferro.

Sin duda, esta participación será recordada como una gran oportunidad de aprendizaje y crecimiento para cada una de las jugadoras, que regresaron con la satisfacción de haber competido al más alto nivel y de haber adquirido una experiencia valiosa para sus futuros en el hockey.