Nueva venta de materiales reciclables recuperados fortalece la gestión ambiental

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, llevó adelante una nueva venta de materiales reciclables recuperados en la planta de separación, reafirmando el compromiso con el cuidado del ambiente y la economía circular.

Los materiales comercializados serán reutilizados como insumos para la elaboración de nuevos productos, evitando que este importante volumen de residuos termine en el basural y contribuyendo así a la reducción de la contaminación y del impacto ambiental.

En esta oportunidad se vendieron más de 4 mil kilos de materiales reciclables, entre ellos distintas variedades de PET, soplado y film, promoviendo la reutilización de recursos y la disminución de desechos urbanos.

Entre los materiales recuperados se comercializaron PET cristal (1.322 kg), soplado natural (500 kg), sopñado blanco (885 kg), PET aceite (647 kg), soplado amarillo (113 kg), PET verde (174 kg) y film (470 kg), alcanzando un total significativo que vuelve a incorporarse al circuito productivo.

Desde el área de Gestión Ambiental destacaron que estas acciones reflejan la importancia de la correcta separación de residuos en los hogares, una práctica fundamental para optimizar el reciclado y reducir la cantidad de basura que llega al basural.

Asimismo, remarcaron que la participación de la comunidad resulta clave para sostener este proceso, ya que una adecuada clasificación domiciliaria permite recuperar más materiales y avanzar hacia una ciudad más limpia, ordenada y sustentable.