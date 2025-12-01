Día mundial de la lucha contra el SIDA

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Hoy, 1 de diciembre es una fecha importante para visibilizar la epidemia del VIH/SIDA y promover acciones para combatirla. El lema de este año es “Cero muertes por SIDA en 2030”, con el objetivo de acelerar las acciones para eliminar el SIDA como problema de salud pública. El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) es un virus que ataca el sistema inmunológico, provocando que las personas presenten serios problemas de salud. El SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) es la etapa avanzada del VIH, donde el sistema inmunológico está gravemente debilitado.

La prevención es clave, y se puede lograr a través del uso correcto del preservativo en relaciones sexuales, acceso a la profilaxis pre-exposición (PrEP) para personas en riesgo, educación sexual integral en escuelas y comunidades, y pruebas rápidas y gratuitas. El tratamiento antirretroviral (TAR) es fundamental para las personas con VIH. En el mundo, más de 38 millones de personas viven con VIH, y alrededor del 25% no tiene acceso a los medicamentos necesarios. En Argentina, se estima que 140.000 personas viven con VIH, y cada año se registran entre 6.000 y 7.000 nuevos casos.