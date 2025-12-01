Atlético 9 de Julio, Campeón Nacional: N°1 del país y reconocimiento a sus jugadores

- Advertisement -

La temporada de Newcom en el país llega a su fin con una destacada actuación de los equipos del Club Atlético 9 de Julio, que ha vivido un año de grandes logros tanto a nivel provincial como nacional. Con varios títulos en competiciones regionales y nacionales, el equipo ha demostrado su alto nivel de juego y trabajo en equipo, siendo reconocido por la Federación Argentina de Voley (FEVA) como el N° 1 en el país, un hito que llena de orgullo a todo Nueve de Julio.

La FEVA, en su evaluación final, consideró los puntajes obtenidos en tres torneos nacionales disputados durante el año.

El primer torneo se jugó en Zapala, al cual el equipo no pudo asistir; el segundo se celebró en Santiago del Estero en el mes de junio, donde el Club Atlético se consagró campeón; y el tercero tuvo lugar en T.Lauquen, donde el equipo obtuvo el tercer puesto. Gracias al promedio general de puntos acumulados, el Club Atlético 9 de Julio logró el primer lugar a nivel nacional, superando a equipos destacados como el CEF N° 28 de Posadas (Misiones) y Ankatú de Caleta Olivia (Chubut).

Diez jugadores seleccionados para el Torneo Nacional de Chapadmalal

El éxito no solo se refleja en el rendimiento colectivo, sino también en la distinción individual. Diez jugadores del Club Atlético 9 de Julio han sido seleccionados para integrar las selecciones provinciales que participarán en el próximo Torneo Nacional de Newcom, que se llevará a cabo del 4 al 7 de diciembre en Chapadmalal. Los seleccionados son:

Femenino +50 : Corina Logioco

+60 : Silvina Giménez y Silvia Aguiñaga

Mixto +50 : Alejandra Aramburu, Karina De Buono, Maricel Oyarzábal, Marcelo Dicasolo, Adrián Spalla y Oscar Spalla

Mixto +60: Cecilia Aramburu

Este reconocimiento es un reflejo del alto nivel de compromiso y dedicación de los jugadores, quienes siguen representando con orgullo a su club y a la ciudad.

Campeonas de la Liga Femenina de Las Flores

Para coronar una temporada llena de éxitos, el equipo femenino +50 del Club Atlético también se consagró campeón en la Liga Femenina de Las Flores. Durante toda la temporada, que comenzó en abril y contó con la participación de ocho equipos de la provincia, las jugadoras del club lograron el primer puesto por puntos. Las campeonas recibieron su trofeo el pasado sábado, en una jornada de celebración que reunió a toda la comunidad. Las jugadoras premiadas fueron: Maricel Oyarzábal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniassi, Corina Logioco, Silvina Giménez, Fany Mortarini y Silvia Aguiñaga, bajo la dirección técnica de Susana Reale.

Con estos logros, el Club Atlético 9 de Julio se reafirma como un referente del Newcom en el país, consolidando su lugar en la historia del deporte nacional.