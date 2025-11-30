Suspensión de la octava fecha debido a las condiciones climáticas

- Advertisement -

Debido a las adversas condiciones climáticas que afectaron la región, la Liga Nuevejuliense ha decidido suspender la jornada de este domingo de la octava fecha de la Primera División. La fecha, que originalmente estaba programada para completarse durante el fin de semana, comenzó el viernes con el encuentro entre Once Tigres y French, que finalizó con victoria para el equipo local por 2 a 1.

Este partido, que fue el único disputado en la fecha, se vio enmarcado por la intensas precipitaciones que causaron la suspensión de todos los demás encuentros programados para el sábado y domingo. Ante la imposibilidad de jugar debido a la lluvia, la Liga Nuevejuliense movilizó rápidamente la decisión de suspender los partidos.

Se espera que en el transcurso de la semana la Liga anuncie cómo se reprogramarán los partidos suspendidos y cuándo se podrá completar la octava fecha. Los clubes y los aficionados estarán atentos a los nuevos anuncios para conocer los detalles sobre la reprogramación de los encuentros.