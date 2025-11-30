Bautista Damiani se consagró campeón de la Clase 2 del TN APAT en una definición épica

- Advertisement -

La final de la Clase 2 del Turismo Nacional APAT, disputada este domingo en Moendoza, en el Autódromo de San Martín, será recordada como una de las más emocionantes de la temporada. El gran protagonista fue Bautista Damiani, piloto de Nueve de Julio, quien, tras una definición de película, se consagró campeón de la categoría.

El día comenzó con Gonzalo Antolín, uno de los grandes favoritos al título, dominando la carrera con total autoridad. Sin embargo, el destino jugó una mala pasada: a pocos giros del final, el motor de su Peugeot 208 dijo basta, y Antolín tuvo que abandonar, dejando a su equipo y seguidores en shock. A partir de ese momento, la punta fue para Damiani, quien no dudó en aprovechar la oportunidad.

El drama de los abandonos

Además de Antolín, otros dos fuertes contendientes también quedaron fuera de la pelea por el título: Nicolás Posco y Juan Pablo Pastori, ambos con roturas en sus vehículos que les impidieron continuar en la carrera. Así, el podio terminó siendo completado por Francisco Coltrinari, quien terminó segundo, y Renzo Blotta, quien logró subirse al tercer escalón.

En otro incidente dramático, Andrés Calderón sufrió un incendio en su auto, pero afortunadamente los bomberos lograron controlarlo rápidamente. Este contratiempo también obligó a Calderón a abandonar la competencia, mientras que dos autos de seguridad salieron a pista para garantizar la seguridad de los pilotos.

La carrera, que inicialmente iba a constar de 15 vueltas, se extendió a 17 debido a los múltiples incidentes, lo que aumentó aún más la tensión entre los pilotos.

Damiani, nuevo campeón

Al final, el joven de Nueve de Julio, Bautista Damiani hijo de otro corredor de la ciudad, Juan Manuel Damiani, logró sostener la ventaja y cruzó la meta con un tiempo de 1:40.551, 1.361 segundos por delante de Coltrinari, quien marcó su mejor vuelta en 1:40.607. Renzo Blotta completó el podio, a 1.795 segundos del líder.

Con este resultado, Damiani se consagró campeón de la Clase 2 del Turismo Nacional APAT, alcanzando un total de 293.5 puntos en el campeonato, relegando a Coltrinari (278 puntos) al segundo puesto y a Blotta (265.5 puntos) al tercero.

Así quedaron las principales posiciones de la carrera:

Bautista Damiani – Diff: – – Best Lap: 1:40.551 Francisco Coltrinari – Diff: 1.361 – Best Lap: 1:40.607 Renzo Blotta – Diff: 1.795 – Best Lap: 1:40.456 Santino Balerini – Diff: 2.135 – Best Lap: 1:40.804 Maximiliano Bestani – Diff: 2.862 – Best Lap: 1:40.792

El momento decisivo de la carrera

El momento clave de la jornada llegó cuando Gonzalo Antolín, con el campeonato en sus manos, sufrió la rotura del motor en su auto. Tras varias vueltas de sufrimiento, el piloto de San Nicolás vio cómo sus ilusiones se desvanecían. De inmediato, la noticia de su abandono conmocionó a su equipo y seguidores, quienes no podían creer que el favorito para alzarse con el título se quedara fuera en el último suspiro.

Con este final, Damiani se consagró como nuevo campeón de la Clase 2, cerrando una temporada llena de emociones y dejando claro que, en el automovilismo, todo puede pasar hasta el último segundo.