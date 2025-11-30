Atlético cerró con un gran desempeño el Torneo Nacional Sub 14 en Mar del Plata

- Advertisement -

Después de cuatro jornadas repletas de hockey en Mar del Plata, concluyó el Campeonato Regional de Clubes de la Confederación Argentina, categoría Sub 14, con la presencia de los principales equipos bonaerenses clasificados según su rendimiento en los torneos 2024 de sus Asociaciones.

Atlético “A”, protagonista del CRC “A”

En el grupo principal (CRC “A”), donde participan los primeros ubicados de cada Asociación, representaron a la Asociación del Centro los equipos de Atlético 9 de Julio y El Linqueño.

Atlético tuvo un brillante rendimiento en la fase inicial, donde se clasificó puntero e invicto en la Zona C. Abrió el certamen con una contundente goleada ante Los Cardos de Tandil (luego 3° del campeonato). Posteriormente venció a Náutico San Pedro y empató con Del Valle de Necochea.

En cuartos de final, Atlético afrontó un duro cruce ante Independiente de Tandil, equipo que llegó a la final. Pese a un partido muy parejo, las tandilenses se impusieron por 3 a 1. Desde allí, el conjunto nuevejuliense pasó a competir por los puestos del 5° al 8°.

Su siguiente rival fue El Linqueño, en un duelo muy disputado. Atlético fue superior durante gran parte del encuentro, pero cuando el partido se encaminaba al empate 1 a 1, las linqueñenses marcaron sobre el final. Esa derrota condujo al equipo a la final por el 7° puesto, frente a Santa María de Pehuajó.

Un cierre brillante y un triunfo memorable

Santa María venía de sorprender en el arranque del torneo al vencer a Independiente, pero Atlético volvió a mostrar su mejor versión y se impuso por un inusual 7 a 4, un marcador poco frecuente para una final.

La gran figura del encuentro fue Francisca Zúñiga Pírez, autora de cuatro goles, mientras que completaron el marcador Maite Avendaño, Azul San Andrés y Josefina Miranda.

Con este resultado, Atlético se ubicó entre los siete mejores equipos de la Provincia, aunque por el nivel mostrado tanto al inicio como al final del certamen, su desempeño dejó la sensación de que podría haber alcanzado puestos aún más altos.

Plantel Sub 14 “A”

Alma Rabenna, Carola Stickar, Sofía Lugano, Clara Romero, Umma Fontanillo, Milena Siri, Josefina Miranda, Maite Avendaño, Julia Cantero Macchioni, Matilde Vanina, Sara Tello, Isabella Dallochio, Mora Delgado, Ines Cattaini, Helena Pérez Galvani, Charo Gonzalez, Azul San Andrés, Juana Bezek, María Zoe Amerio y Francisca Zúñiga Pírez.

DT: Juan M. Rossi – PF: Valentín Álvarez – Presidenta de delegación: Mercedes Orbea – Jefa de equipo: Trini Iturralde.

Atlético “B”: experiencia y un cierre con victoria

También participó el equipo Atlético “B”, integrado mayoritariamente por jugadoras debutantes, con el objetivo de sumar experiencia en un certamen de alto nivel. El cierre fue más que positivo: en su último partido venció por 3 a 1 a Independiente “B” de Tandil.