Torneo Ascenso

Se define los cuatro que jugarán la fase II

Los tres cotejos se juegan este fin de semana si el tiempo lo permite

0
Si las condiciones climáticas lo permiten, esta tarde se jugará la última fecha de la fase 1 del Torneo de Ascenso de la Liga de Fútbol del Norte (LNF) 2025/2026. Los equipos que aún luchan por un lugar en la siguiente fase se enfrentan en un cierre de jornada decisivo.

El encuentro menos destacado tendrá lugar entre Defensores de la Boca, ya que recibe a Defensores de Sarmiento. El árbitro del partido será Walter Medrano y el xeneize tiene posibilidades de seguir en la competencia.

En paralelo, en El Provincial, 18 de Octubre recibe a Deportivo y Social 12 de Octubre con el arbitraje de Jonathan Crivelli. Ambos serán protagonistas de la instancia que viene.

Por su parte, el domingo se completará la última fecha con el duelo entre Atlético Dudignac y Compañía Gral Buenos Aires, que tendrá la supervisión de la árbitra María Radicciotti.

Posiciones y Clasificación

A falta de estos encuentros decisivos, la tabla de posiciones está de la siguiente manera:

EquipoPuntos
18 de Octubre24
12 de Octubre21
Dudignac16
Defensores de la Boca15
Unión Dennehy12
Defensores de Sarmiento6

En esta última jornada, los cuatro primeros equipos de la tabla clasificarán a la segunda fase del Torneo de Ascenso, lo que promete generar mucha tensión en los partidos de hoy y mañana.

