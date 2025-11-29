Se define los cuatro que jugarán la fase II

- Advertisement -

Si las condiciones climáticas lo permiten, esta tarde se jugará la última fecha de la fase 1 del Torneo de Ascenso de la Liga de Fútbol del Norte (LNF) 2025/2026. Los equipos que aún luchan por un lugar en la siguiente fase se enfrentan en un cierre de jornada decisivo.

El encuentro menos destacado tendrá lugar entre Defensores de la Boca, ya que recibe a Defensores de Sarmiento. El árbitro del partido será Walter Medrano y el xeneize tiene posibilidades de seguir en la competencia.

En paralelo, en El Provincial, 18 de Octubre recibe a Deportivo y Social 12 de Octubre con el arbitraje de Jonathan Crivelli. Ambos serán protagonistas de la instancia que viene.

Por su parte, el domingo se completará la última fecha con el duelo entre Atlético Dudignac y Compañía Gral Buenos Aires, que tendrá la supervisión de la árbitra María Radicciotti.

Posiciones y Clasificación

A falta de estos encuentros decisivos, la tabla de posiciones está de la siguiente manera:

Equipo Puntos 18 de Octubre 24 12 de Octubre 21 Dudignac 16 Defensores de la Boca 15 Unión Dennehy 12 Defensores de Sarmiento 6

En esta última jornada, los cuatro primeros equipos de la tabla clasificarán a la segunda fase del Torneo de Ascenso, lo que promete generar mucha tensión en los partidos de hoy y mañana.