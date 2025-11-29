La Liga Nuevejuliense suspendió la fecha de este sábado por condiciones climáticas

La Liga Nuevejuliense de Fútbol tomó la decisión de suspender la fecha de este sábado debido a las condiciones climáticas adversas. La persistente lluvia y el pronóstico de más precipitaciones para las próximas horas impidieron que se disputaran los partidos programados en las distintas divisionales.

En la Primera División, debía jugarse el segundo partido de la octava fecha entre Patricio y San Agustín, dos equipos que se preparaban para disputar un importante encuentro en la lucha por los primeros puestos del campeonato.

Por su parte, en el Torneo de Ascenso, los equipos de Defensores de la Boca y Defensores de Sarmiento tenían que enfrentarse en lo que sería la decimotercera fecha, mientras que en El Provincial, 18 de Octubre iba a recibir a Deportivo y Social 12 de Octubre.

A pesar de la incertidumbre del clima, la medida busca garantizar la seguridad de los jugadores y la integridad de los campos de juego, que en estos momentos se encuentran impracticables debido a las lluvias. La Liga Nuevejuliense informó que, en cuanto las condiciones lo permitan, se reprogramarán los partidos afectados.

Los aficionados deberán esperar nuevas comunicaciones de la Liga para conocer las fechas y horarios de los encuentros suspendidos. Por ahora, se recomienda a los clubes mantenerse en contacto con la organización para cualquier actualización.