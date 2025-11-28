Once Tigres vencio 2 a 1 a French y se prende en los primeros puestos

- Advertisement -

En una noche de fútbol en el estadio de Once Tigres, el equipo local logró imponerse por 2 a 1 ante Atlético French, en el marco de la octava fecha de la Fase I del Campeonato 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense. El partido estuvo marcado por el arbitraje de Julio Máquez, quien tuvo una buena actuación a lo largo del encuentro.

El primer tiempo arrancó con gran intensidad, y fue Once Tigres quien dio el primer golpe en el marcador. A los 24 minutos, Lucas Morales, su delantero estrella, aprovechó una jugada bien elaborada y venció al arquero rival para poner el 1 a 0. Sin embargo, la respuesta de Atlético French no se hizo esperar, y en el minuto 43, Nicolás Vázquez consiguió el empate para los visitantes, con un remate que dejó sin opciones al arquero local.

El empate 1 a 1 al descanso dejó abierta la posibilidad de que cualquiera de los dos equipos se quedara con los tres puntos en la segunda mitad. Y fue Once Tigres quien, en el minuto 60, volvió a tomar la delantera. Lucas Morales, nuevamente quien definió para poner el 2 a 1 definitivo.

A pesar de los esfuerzos finales de Atlético French, Once Tigres supo mantener el marcador a su favor y logró sumar tres puntos cruciales en la lucha por los primeros puestos de la competencia. Con esta victoria, Once Tigres se afianza en las posiciones de arriba, a la espera de lo que suceda en el resto de la jornada.

La fecha sigue este sabado con el partido entre Atlético Patricios con Deportivo San Agustín con arbitraje de Diego Romero. Será desde las 18 hs.

Tabla de Posiciones: