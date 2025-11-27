jueves, noviembre 27, 2025
Efemérides

Día del trabajador previsional

La fecha recuerda la asunción de Juan Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión, hace 79 años, el 27 de noviembre de 1.943

Hoy, 27 de noviembre, se celebra el día del trabajador previsional, una fecha que conmemora la asunción de Juan Domingo Perón como Secretario de Trabajo y Previsión en 1943, un hito clave en la historia del sistema previsional argentino. Es un reconocimiento a la labor de los trabajadores que gestionan jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales en Argentina. La Ley 26.533, sancionada en 2009, establece que este día es feriado para los empleados de la Secretaría de Seguridad Social y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

 

