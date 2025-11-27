- Advertisement -

Hoy, 27 de noviembre, se celebra el día del trabajador previsional, una fecha que conmemora la asunción de Juan Domingo Perón como Secretario de Trabajo y Previsión en 1943, un hito clave en la historia del sistema previsional argentino. Es un reconocimiento a la labor de los trabajadores que gestionan jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales en Argentina. La Ley 26.533, sancionada en 2009, establece que este día es feriado para los empleados de la Secretaría de Seguridad Social y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).