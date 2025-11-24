Atlético 9 de Julio se consagró entre los 3 mejores del País en el Torneo Argentino Mixto +50

- Advertisement -

El Torneo Argentino de Newcom, categoría Mixto +50, vivió un desenlace emocionante este domingo, con el Club Atlético 9 de Julio consolidando su gran desempeño al obtener el tercer puesto.

Tras tres días de intensa competencia, el equipo dirigido por Susana Reale dejó una gran impresión en el certamen, celebrado en un formato de enfrentamientos directos.

La jornada final comenzó con un enfrentamiento entre los campeones de las ediciones anteriores, Atlético 9 de Julio y Deportivo Madryn. En lo que se conoció como el “duelo de campeones”, los nuevejulienses, que habían ganado en Santiago del Estero, se impusieron con contundencia al conjunto patagónico, que había alcanzado el título en Zapala. El marcador de los primeros dos sets fue claro: 15-5 y 15-6 a favor de los de nuestra ciudad.

Sin embargo, el camino hacia el podio no estuvo exento de desafíos. En un encuentro posterior, el equipo de 9 de Julio cayó ante el poderoso conjunto de Posadas por 15-13 y 15-11, en un partido muy parejo y disputado. Esta derrota los llevó a enfrentar a Caleta Olivia en la lucha por el tercer lugar, un rival que había llegado a la final del último Torneo Sudamericano.

En este duelo, los jugadores del Club Atlético demostraron su fortaleza y cohesión grupal, logrando una victoria clara por 15-10 y 15-5, lo que les permitió sellar su puesto en el podio y cerrar con broche de oro una actuación destacada.

El equipo estuvo integrado por Cecilia Aramburu, Maricel Oyarzábal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniassi, Rubén Neri, Guillermo Amestoy, Marcelo Dicásolo, Rubén Chiesa, Adrián Spalla y Oscar Spalla, quienes, bajo la conducción técnica de Susana Reale, lograron mantener al Club Atlético entre los tres mejores equipos del país.

Este resultado no solo les asegura un lugar en el próximo Torneo Sudamericano, sino que también destaca la calidad y dedicación del equipo en el Newcom nacional.

El grupo humano tuvo el reconocimiento de la institución y de la comunidad deportiva, en general.Felicitaciones!