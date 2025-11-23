Ganó San Martín y es único puntero de la fase I

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La fecha 7 del Torneo Centenario Club Atlético French se jugó con emoción y resultados para la lucha por los primeros lugares. Con la participación de equipos como Atlético Naón y San Martín, la competencia sigue sumando intensidad en esta fase inicial del campeonato.

San Martín se consolidó como líder absoluto tras su victoria 3-0 sobre Atlético Patricios. Los goles del encuentro fueron marcados por Mateo Lisazo, Matías Rivero y Pedro Redigonda, quienes aseguraron los tres puntos para el equipo de San Martín, que ahora lidera la tabla con 17 puntos.

Por su parte, Atlético Naón también logró una victoria importante al golear 8-1 a La Niña. Esta contundente victoria les permitió sumar 3 puntos, quedando con 15 puntos en la tabla, ocupando la segunda posición.

Atlético 9 de Julio y Once Tigres empataron 1-1 en un partido igualado, donde ambos equipos sumaron 1 punto. Este empate no les permite alcanzar los primeros puestos, pero ambos equipos se mantienen en la lucha por los lugares de arriba.

En otro de los partidos destacados de la jornada, El Fortín logró una victoria 3-2 sobre Agustín Álvarez, lo que les permitió sumar 3 puntos y ascender en la tabla, alcanzando los 5 puntos.

Finalmente, Atlético Quiroga y San Agustín empataron 2-2 en un disputado encuentro, sumando 1 punto para cada uno, lo que deja a ambos equipos con 5 puntos en la tabla.

Y esta noche Atlético French y Libertad completaron la jornada con un empate de 1 a 1. Abrió el marcador Emmanuel Miraglia para la visita y empató Francisco Pereyra para el Albinegro.

Partidos de la Séptima Fecha:

Atlético Naón 8-1 La Niña

Árbitro : Ricardo Tripulillo

Atlético Quiroga 2-2 San Agustín

Árbitro: Guillermo Bonello

El Fortín 3-2 Agustín Álvarez

Árbitro: Julio Márquez

San Martín 3-0 Atlético Patricios

Árbitro: Walter Medrano

Atlético 9 de Julio 1-1 Once Tigres

Árbitro: Enrique Márquez

Atlético French 1 vs Libertad 1

Árbitro: Diego Romero

Tabla de Posiciones:

Posición Equipo Puntos 1º San Martín 17 2º Atlético Naón 15 3º Atlético French 14 4º Atlético 9 de Julio 12 5º Libertad 12 6º Once Tigres 11 7º El Fortín 5 8º Atlético Patricios 5 9º San Agustín 5 10º Agustín Álvarez 4 11º La Niña 3 12º Atlético Quiroga 3

Resumen y Análisis:

San Martín se consagra líder con 17 puntos tras una victoria ante Atlético Patricios jugando de local . Los goles de Lisazo , Rivero y Redigonda fueron determinantes para que el equipo de San Martín retome el primer lugar.

Atlético Naón , con su abultada victoria ante La Niña (8-1), sube a la segunda posición con 15 puntos .

Atlético 9 de Julio y Once Tigres empataron 1-1, dejando la tabla con ambos equipos peleando por mantenerse en posiciones de clasificación.

El Fortín logró una victoria importante ante Agustín Álvarez (3-2) y asciende a la mitad de la tabla con 5 puntos .

Atlético Quiroga y San Agustín empataron 2-2, sumando 1 punto cada uno. Ambos equipos continúan en la lucha por escalar posiciones en la tabla.

Atlético French y Libertad termianron 1 a 1. Jugaron bajo el arbitraje de Diego Romero.

Con los resultados de esta fecha, la lucha por los primeros lugares sigue apretada, y los equipos en la zona baja deberán sumar para evitar complicaciones. La competencia promete seguir con gran intensidad en las próximas fechas.