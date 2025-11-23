Detuvieron a un policía de Junín acusado de una entradera en el barrio Belgrano de esa ciudad

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín, en conjunto con la Policía de la Ciudad, logró la detención de un oficial de la Policía Bonaerense acusado de participar en una entradera en el barrio Belgrano, en esa Ciudad bonaerense. El detenido, identificado como F.N.D., es un policía en actividad y fue arrestado por su presunta implicación en un robo agravado en una vivienda de la mencionada zona porteña.

El hecho ocurrió durante la madrugada de la semana pasada, cuando una pareja que dormía en su hogar fue sorprendida por ruidos extraños. Al levantarse, la mujer se encontró con dos hombres encapuchados y vestidos con ropas oscuras, que estaban revolviendo la casa en busca de dinero y objetos de valor. Al ser descubiertos, uno de los ladrones amenazó a la víctima con lo que parecía ser un arma de fuego y huyó del lugar saltando el tapial del fondo.

Según la denuncia, los intrusos habían forzado la puerta trasera de la vivienda, roto las cerraduras de la reja de acceso al patio y, luego, fracturado un vidrio de una segunda puerta para poder ingresar al interior. Tras la denuncia realizada por la pareja, la investigación fue encabezada por el fiscal Martín Laius, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8, quien coordinó las tareas junto a la DDI de Junín y la Policía de la Ciudad.

Las cámaras de seguridad instaladas en la vía pública y en propiedades cercanas fueron determinantes para avanzar en la investigación. Las grabaciones mostraron a los delincuentes escapando por la calle Borges, lo que permitió a los investigadores reconstruir la ruta de fuga y, finalmente, identificar a uno de los sospechosos como F.N.D., un policía de Junín.

Con esta información, el fiscal Laius solicitó una orden de allanamiento para la vivienda del sospechoso en Junín. Durante el procedimiento, se secuestraron varios elementos, entre ellos, un par de zapatillas, un pantalón negro, guantes de trabajo, una réplica de pistola calibre 9 mm, dos teléfonos celulares, y otros objetos que coincidían con la descripción de la vestimenta de los delincuentes proporcionada por las víctimas.

El detenido, de 38 años, permanecerá bajo custodia en la DDI Junín hasta ser indagado por el fiscal Martín Laius, quien lo imputará por el delito de robo agravado en grado de tentativa. Entre los elementos incautados, la réplica de arma de fuego será peritada para determinar su uso en el robo.

Este caso pone de relieve la importancia de las cámaras de seguridad y el trabajo conjunto de las fuerzas policiales de diferentes jurisdicciones, que lograron identificar y capturar al sospechoso a pesar de la complejidad del caso.