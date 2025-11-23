Atlético Naón disfruta de la punta que esta tarde puede cambiar

- Advertisement -

Este viernes, Atlético Naón se consagró como líder absoluto de la Primera División de la Liga Nuevejuliense al golear a La Niña por 8 a 1, en el partido que dio inicio a la séptima fecha del campeonato. El CAN desplegó un fútbol ofensivo y letal, en el que José Tamburelli y Emiliano Perujo brillaron con un triplete cada uno, mientras que Enzo Bracco y Román Peluso completaron la arrolladora victoria con un gol cada uno.

A pesar de la abultada derrota, la única conquista de La Niña llegó a través de Alexis López, quien marcó el descuento en una jornada que resultó claramente favorable para el equipo local. Con este triunfo, Atlético Naón suma 15 puntos, quedando a la cabeza de la tabla, un punto por encima de San Martín y Atlético French.

La fecha 7 continúa en la tarde de este domingo con partidos por la lucha por los primeros lugares:

Atlético Quiroga vs San Agustín (Árbitro: Guillermo Bonello)

El Fortín vs Agustín Álvarez (Árbitro: Julio Márquez)

San Martín vs Atlético Patricios (Árbitro: Walter Medrano)

Atlético 9 de Julio vs Once Tigres (Árbitro: Enrique Márquez)

Atlético French vs Libertad (Árbitro: Diego Romero)

Tabla de Posiciones:

Atlético Naón – 15 puntos San Martín – 14 puntos Atlético French – 13 puntos Atlético 9 de Julio – 12 puntos Libertad – 11 puntos Once Tigres – 10 puntos Atlético Patricios – 5 puntos Agustín Álvarez – 4 puntos San Agustín – 4 puntos La Niña – 3 puntos El Fortín – 2 puntos Atlético Quiroga – 2 puntos

Cada encuentro será relevante para los equipos que luchan por escalar posiciones en una tabla que se se puede modificar quedando el CAN sin el liderargo que encontré hace 48 horas.