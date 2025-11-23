domingo, noviembre 23, 2025
Newcom

Atlético 9 de Julio, a un paso de la gloria en el Torneo Argentino de Newcom +50

Con un rendimiento destacado, el conjunto local se ha ganado un lugar en la final, tras vencer a varios equipos de gran nivel en un torneo que reúne a más de 200 jugadores de todo el país

El equipo de Newcom mixto +50 del Club Atlético 9 de Julio continúa sorprendiendo en el Torneo Argentino “A” organizado por la Federación de Vóley Argentina (FEVA), que se lleva a cabo en la ciudad de Tres Lomas.

Con una destacada actuación, el conjunto local se ha instalado en la final del torneo, demostrando un nivel de juego excepcional en el que se combinan la experiencia y la destreza de sus jugadores.

Desde el inicio del torneo, que comenzó este último viernes, el equipo de Atlético 9 de Julio se mostró sólido en la fase de zonas.

En su debut, derrotaron a los representantes de Puerto Madryn por 15-8 y 15-10, a Comodoro Rivadavia por 15-12 y 15-7, y a Santa Rosa en un durísimo partido que se resolvió 15-12, 10-15 y 12-11.

Ya en la jornada del sábado, el equipo sufrió una sorpresa cuando fue derrotado por el equipo de Puerto Rico, de la provincia de Misiones, con un marcador de 8-15, 15-11 y 10-7. Sin embargo, no tardaron en recuperarse, logrando victorias ante Resistencia (Chaco) por 15-7 y 15-4, y ante el B° de Caballito (CABA) por 15-4 y 15-13, cerrando la fase de grupos con una sólida performance.

Este domingo, en las rondas finales, el equipo de Atlético 9 de Julio se enfrentó a dos fuertes rivales: Deportivo Madryn y Leones de Posadas. Con su increíble nivel de juego, se aseguraron un lugar entre los mejores equipos del país, consolidándose como uno de los favoritos para alzarse con el título.

El Torneo Argentino, que cuenta con la participación de 22 equipos de todo el país en categorías +50 “A” y “B” y +60 “A” y “B”, se está jugando en seis gimnasios de Tres Lomas, con más de 200 jugadores, tanto hombres como mujeres.

La actuación del equipo de Atlético 9 de Julio es un claro ejemplo del esfuerzo, la dedicación y el espíritu deportivo que caracteriza al club.

Con el campeonato a la vista, el equipo de Atlético 9 de Julio sigue demostrando que la pasión por el Newcom no tiene edad y que el trabajo en equipo es la clave del éxito.

Toda la ciudad espera con ansias la final!

