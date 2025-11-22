La punta en juego: Los ‘Octubre’ quieren sumar por el liderazgo

- Advertisement -

Este sábado, la duodécima fecha del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol promete ser clave, ya que los equipos que ocupan la punta estarán en busca de mantener su liderazgo en un campeonato cada vez más parejo. La competencia se intensifica y los puntos valen oro, con varios clubes presionando para alcanzar la cima.

Los partidos se disputarán en simultáneo a las 17:00 horas, tras los encuentros de reserva a partir de las 15:00. Los árbitros designados para la jornada serán:

Social y Deportivo 12 de Octubre vs Defensores de la Boca : 17:00 horas, árbitro Aldana Giles.

Compañía General Buenos Aires vs 18 de Octubre : 17:00 horas en Patricios, árbitro Jonathan López.

Defensores de Sarmiento vs Unión Dennehy: 17:00 horas, árbitro Martín Utello.

Tabla de Posiciones:

Posición Equipo Puntos 1 12 de Octubre 21 2 18 de Octubre 21 3 Atlético Dudignac 16 4 Defensores de la Boca 9 5 Unión Dennehy 9 6 Defensores de Sarmiento 9 7 Compañía General Buenos Aires 6

Con todo por decidir, este sábado será una jornada decisiva para las aspiraciones de los equipos en la parte alta de la tabla. ¡No te lo podés perder!