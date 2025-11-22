sábado, noviembre 22, 2025
10.5 C
Nueve de Julio
sábado, noviembre 22, 2025
10.5 C
Nueve de Julio
Torneo Ascenso

La punta en juego: Los ‘Octubre’ quieren sumar por el liderazgo

El Albiceleste juega en 12 de Octubre y el equipo de El Provincial viaja a Patricos para enfrenatr a la locomotora

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Este sábado, la duodécima fecha del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol promete ser clave, ya que los equipos que ocupan la punta estarán en busca de mantener su liderazgo en un campeonato cada vez más parejo. La competencia se intensifica y los puntos valen oro, con varios clubes presionando para alcanzar la cima.

Los partidos se disputarán en simultáneo a las 17:00 horas, tras los encuentros de reserva a partir de las 15:00. Los árbitros designados para la jornada serán:

  • Social y Deportivo 12 de Octubre vs Defensores de la Boca: 17:00 horas, árbitro Aldana Giles.

  • Compañía General Buenos Aires vs 18 de Octubre: 17:00 horas en Patricios, árbitro Jonathan López.

  • Defensores de Sarmiento vs Unión Dennehy: 17:00 horas, árbitro Martín Utello.

Tabla de Posiciones:

PosiciónEquipoPuntos
112 de Octubre21
218 de Octubre21
3Atlético Dudignac16
4Defensores de la Boca9
5Unión Dennehy9
6Defensores de Sarmiento9
7Compañía General Buenos Aires6

Con todo por decidir, este sábado será una jornada decisiva para las aspiraciones de los equipos en la parte alta de la tabla. ¡No te lo podés perder!

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6048

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR