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Capacitación obligatoria y gratuita para carnicerías

La propuesta se desarrollará bajo modalidad virtual los días 26, 28 y 29 de mayo, y 4 y 5 de junio, en el horario de 13 a 16 horas.

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La dirección de Bromatología, dependiente de la secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, abre la inscripción para una nueva capacitación gratuita destinada a carnicerías del distrito.

La propuesta se desarrollará bajo modalidad virtual los días 26, 28 y 29 de mayo, y 4 y 5 de junio, en el horario de 13 a 16 horas.

El curso resulta obligatorio para obtener y/o renovar la habilitación comercial, de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza N° 7465/2025.

La capacitación cuenta con el acompañamiento del Instituto Superior Experimental de Tecnología Alimentaria (ISETA) y tiene como objetivo fortalecer las buenas prácticas vinculadas a la manipulación y comercialización de productos cárnicos.

Las inscripciones deben realizarse de manera online a través del sitio oficial de la Municipalidad de Nueve de Julio: www.9dejulio.gov.ar

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