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La Feria de Artesanos y Emprendedores vuelve a Plaza Belgrano

Todos los domingos de mayo

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la subsecretaría de Producción y la oficina de Empleo, llevará adelante durante el mes de mayo una nueva edición de la Feria de Artesanos y Emprendedores en Plaza General Belgrano.

La propuesta se desarrollará los domingos 10, 17 y 24 de mayo, en el horario de 14:30 a 18:30 horas, convocando a vecinos y visitantes a recorrer los distintos stands de emprendedores locales y artesanos de la ciudad.

La feria se ha consolidado como un espacio de encuentro para las familias nuevejulienses, promoviendo el trabajo independiente, la producción local y la posibilidad de generar un canal directo de comercialización para los emprendedores.

Se invita a la comunidad a acompañar esta iniciativa que busca fortalecer el desarrollo productivo local y brindar visibilidad al talento y la creatividad de los feriantes de Nueve de Julio

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