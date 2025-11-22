El Ballet Folklórico Nacional brilló en Carlos Casares ante una plaza colmada

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este sábado 22 de noviembre, la Plaza San Martín se transformó en el epicentro de una fiesta cultural en Carlos Casares, con la destacada presentación del Ballet Folklórico Nacional, en el marco de la clausura del ciclo cultural 2025 organizado por la Sociedad Israelita de Carlos Casares (SICC).

Con un escenario lleno de vecinos, la noche estuvo marcada por una función espectacular que mostró lo mejor de la música y la danza tradicional argentina. Las coreografías del Ballet, acompañadas por las melodías del folclore nacional, cautivaron a todos los presentes, quienes disfrutaron del evento con gran entusiasmo.

Al finalizar la presentación, el Subsecretario de Cultura Municipal, Fabio Molinetti, destacó la importancia de este tipo de actividades para la comunidad y expresó su agradecimiento hacia la Sociedad Israelita:

“Es realmente valioso que la Sociedad Israelita acerque espectáculos de esta magnitud a nuestra ciudad. Este tipo de iniciativas enriquece nuestra vida cultural y nos permite seguir construyendo espacios de encuentro y participación para todos los vecinos”, afirmó Molinetti.

Una noche para recordar

El público despidió al Ballet Folklórico Nacional con un fuerte aplauso, reconociendo la calidad de los bailarines y la emotiva representación de la cultura argentina. La jornada culminó con la sensación de que Carlos Casares sigue siendo un referente en cuanto a propuestas culturales inclusivas y de alta calidad.

Una vez más, Carlos Casares vivió una noche inolvidable, donde la música y la danza fueron las protagonistas, y donde la Sociedad Israelita reafirmó su compromiso con la cultura y el arte en la comunidad.