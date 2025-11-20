Exposición final del taller de fotografía inicial de la universidad popular

- Advertisement -

En la sede del Centro de Desarrollo Socioproductivo San Cayetano, la Universidad Popular, dependiente de la Dirección de Educación, llevó a cabo la muestra de cierre del Taller de Fotografía Inicial 2025. El evento, realizado en un acto sencillo y emotivo, tuvo como protagonistas a los alumnos y alumnas del taller, quienes exhibieron el fruto de meses de aprendizaje y dedicación.

El acto fue presidido por la Intendente Municipal, María José Gentile, y contó con la participación del profesor Bauty Torres, quien lideró el taller, además de la Subsecretaria de Cultura, Educación y Deportes, Julia Cereigido, y la Directora de Educación, Marisa Poratti.

La muestra, que marcó un hito como la primera exposición de fotografía en San Cayetano, fue el resultado de cuatro meses de trabajo intenso. Los participantes no solo adquirieron conocimientos básicos sobre el manejo de cámaras, sino que también profundizaron en la fotografía como medio de expresión artística. Los trabajos expuestos reflejan el notable crecimiento técnico y creativo de los alumnos, quienes pasaron de explorar conceptos de exposición, enfoque y composición, a crear obras de gran sensibilidad artística.

Durante su intervención, Bauty Torres invitó a la comunidad a seguir participando en las actividades que ofrece la Universidad Popular, destacando el trabajo colaborativo y el esfuerzo de todos los involucrados. “Volvemos a invitar a la comunidad a que nos acompañe. Este es el fruto de muchas horas de trabajo, en las que aprendimos a mirar el mundo con una nueva perspectiva. Estén atentos a las propuestas del próximo año, que contarán con una amplia oferta de talleres, desde fotografía hasta otras actividades culturales”, expresó Torres.

Los asistentes pudieron disfrutar no solo de la calidad técnica de las obras, sino también de la profunda conexión emocional que cada fotografía transmitía, resultado de la capacidad de los alumnos para observar y reinterpretar su entorno con una mirada más refinada. Sin dudas, la muestra se presentó como un reflejo del compromiso, la creatividad y el talento de los participantes, consolidando al Taller de Fotografía Inicial como una de las propuestas más exitosas de la Universidad Popular.