Atlético: fin de semana de gran juego con los Play Offs y el CRC

El Club Atlético continúa destacándose en el ámbito del hockey, con una agenda cargada de eventos clave este fin de semana. Después de haberse consagrado en tres finales del Torneo Clausura en las categorías femeninas Sub 14, Sub 16 y Sub 19, el club se prepara para la siguiente etapa: los Play Offs de 1ª división. El equipo femenino enfrentará a El Linqueño, campeón de la fase regular de la Zona “B”, en un enfrentamiento decisivo que se llevará a cabo el sábado y domingo en la ciudad de Saladillo. En esta fase, se jugarán las semifinales y el domingo se disputarán las finales.

El lunes 24 de noviembre, el equipo masculino de 1ª división también tendrá acción importante, enfrentando a San Martín de Pehuajó a las 15 hs en la cancha del Club Social de Junín. Este será el primer enfrentamiento en una serie que culminará con las semifinales el 7 de diciembre en Lincoln y las finales el 14 del mismo mes en el Club Sarmiento de Junín.

Mientras tanto, el Club Atlético no solo se concentra en las categorías de mayores, sino que también apuesta al desarrollo de sus divisiones menores. En ese sentido, el equipo Sub 14 participará en el Campeonato Regional de Clubes (CRC) que se disputará en Mar del Plata entre el 27 y el 30 de noviembre. El Club Atlético estará presente con dos equipos: el Sub 14 “A” competirá en la zona “A” del torneo, enfrentando a los mejores equipos de la región, mientras que el equipo Sub 14 “B” lo hará en la zona “G”.

El trabajo y esfuerzo de todos los jugadores, entrenadores y familias del club refleja la continua evolución y el compromiso con el hockey, buscando más logros tanto a nivel local como regional. Con la mirada puesta en los próximos desafíos, el Club Atlético continúa demostrando por qué es uno de los referentes de la disciplina en la región.