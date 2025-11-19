La Dirección de Bromatología de Nueve de Julio anunció un nuevo Curso de Manipulación Segura de Alimentos

- Advertisement -

La Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, informa a la comunidad sobre la realización de un nuevo curso de Manipulación Segura de Alimentos. Este curso tiene como objetivo principal brindar herramientas y conocimientos esenciales para garantizar la correcta manipulación de alimentos, asegurando estándares de higiene y seguridad en los distintos procesos de producción y venta.

DETALLES DEL CURSO

Fechas:

El curso se llevará a cabo entre el 15 y el 19 de diciembre de 2025, con las siguientes fechas programadas:

15, 16, 17, 18 de diciembre: Capacitación general de Manipulación de Alimentos.

19 de diciembre: Curso especial sobre Libre de Gluten, enfocado en aquellos que manipulan alimentos destinados a personas con intolerancias o necesidades alimenticias especiales.

Horario:

De 8:00 a 10:30 hs.

Este curso tiene carácter obligatorio para todos los participantes, y su contenido está orientado a promover buenas prácticas en la manipulación de alimentos, con el fin de evitar contaminaciones y garantizar la salud pública.

INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de manera sencilla a través de la plataforma online, accediendo al siguiente enlace:

Inscripción al curso

La Dirección de Bromatología reitera que esta formación es esencial para todos los trabajadores del sector alimenticio, y al ser gratuita, busca facilitar el acceso a la información necesaria para promover un entorno saludable y seguro para toda la comunidad.

Este es un esfuerzo conjunto entre las áreas de Bromatología y Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio para fomentar la seguridad alimentaria, mejorar las condiciones de higiene y, por lo tanto, la calidad de vida de todos los ciudadanos.