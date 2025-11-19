miércoles, noviembre 19, 2025
Nueve de Julio
General

La Dirección de Bromatología de Nueve de Julio anunció un nuevo Curso de Manipulación Segura de Alimentos

La capacitación, que busca mejorar la seguridad alimentaria en la comunidad, se realizará en diciembre en el Centro San Cayetano

La Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, informa a la comunidad sobre la realización de un nuevo curso de Manipulación Segura de Alimentos. Este curso tiene como objetivo principal brindar herramientas y conocimientos esenciales para garantizar la correcta manipulación de alimentos, asegurando estándares de higiene y seguridad en los distintos procesos de producción y venta.

DETALLES DEL CURSO

Fechas:
El curso se llevará a cabo entre el 15 y el 19 de diciembre de 2025, con las siguientes fechas programadas:

  • 15, 16, 17, 18 de diciembre: Capacitación general de Manipulación de Alimentos.

  • 19 de diciembre: Curso especial sobre Libre de Gluten, enfocado en aquellos que manipulan alimentos destinados a personas con intolerancias o necesidades alimenticias especiales.

Horario:
De 8:00 a 10:30 hs.

Este curso tiene carácter obligatorio para todos los participantes, y su contenido está orientado a promover buenas prácticas en la manipulación de alimentos, con el fin de evitar contaminaciones y garantizar la salud pública.

INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de manera sencilla a través de la plataforma online, accediendo al siguiente enlace:
Inscripción al curso

La Dirección de Bromatología reitera que esta formación es esencial para todos los trabajadores del sector alimenticio, y al ser gratuita, busca facilitar el acceso a la información necesaria para promover un entorno saludable y seguro para toda la comunidad.

Este es un esfuerzo conjunto entre las áreas de Bromatología y Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio para fomentar la seguridad alimentaria, mejorar las condiciones de higiene y, por lo tanto, la calidad de vida de todos los ciudadanos.

